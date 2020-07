Trump v průzkumech jasně prohrává. Možná to vzdá, spekulují republikáni

Fotografie týdne. Tak agentura AP ocenila titulní snímek tohoto článku. Donald Trump právě vystoupil z vrtulníku Marine One, kterým se vrátil z předvolebního mítinku ve městě Tulsa v Oklahomě a kráčí přes trávník do Bílého domu.

Je neupravený. Kravatu má povolenou, červenou kšiltovku se svým volebním heslem Make America Great Again zmuchlanou v ruce. Tohle není Trump, jak ho známe. To není ten za všech okolností sebejistý muž, věčný vítěz. Vypadá sklesle, rozmrzele. Vypadá jako muž, který prohrál.

Mítink v Tulse, první po tříměsíční přestávce vynucené koronavirem, totiž byl všechno jiné než úspěch. Stadion s kapacitou 19 000 lidí byl zaplněn jen z třetiny, i když se Trump chlubil, že o lístky má zájem milion lidí. Částečně to byl výsledek koordinované akce Trumpových odpůrců. Na sociální síti Tik Tok se dohodli, že se registrují jako zájemci o vstupenky a pak na stadion nedorazí.

Roli však sehrály i obavy z nákazy. Nebyly liché. Na koronavirus už bylo pozitivně testováno osm členů Trumpova volebního týmu, kteří se mítinku v Tulse účastnili. Média v této souvislosti připomínají, že Trump na obnovení kampaně trval i přes nový nárůst počtu nakažených.

Není divu, že komentátoři i insideři z Bílého domu označují Trumpovo vystoupení v Tulse za katastrofu. „Trump často a s oblibou hovoří o tom, jak vítězí. Ale tentokrát to vypadalo jako hodně velká prohra,“ prohlásila pro stanici NBC politoložka Rachel Cobbová.

Bídná čísla

Donald Trump v poslední době prochází snad nejtěžším obdobím svého prezidentství. Ještě počátkem letošního roku to vypadalo, že funkci bez větších problémů obhájí. Ekonomika šlapala jako dobře namazaný stroj, z pokusu demokratů o impeachment vyšel jako vítěz.

Jenže pak do USA dorazila pandemie. Dva a půl milionu nakažených, přes 125 000 mrtvých. Amerika se zařadila mezi země, které boj s nákazou nezvládly. Nezaměstnanost dosáhla úrovně Velké hospodářské krize a do toho vypukly celonárodní protesty proti policejní brutalitě, které opět otevřely bolestnou debatu o rasových otázkách.

11. června 2020

To vše Trumpovy šance na obhajobu funkce zásadně nahlodalo. Podle průzkumu The New York Times a Siena University má dnes demokratický kandidát Joe Biden před Trumpem dominantní náskok čtrnácti procentních bodů. Podle sondy televize Fox News je to dvanáct, portál RealClearPolitics všechny průzkumy zprůměroval a došel k číslu 9,2.



Lze namítnout, že Trump v celonárodních průzkumech prohrával i s Hillary Clintonovou, a stejně ji před čtyřmi roky porazil. Demokratická kandidátka skutečně získala v součtu o dva miliony hlasů více, jenže prezident USA není volen přímo občany, ale kolegiem volitelů. A těch Trump získal víc.

Biden však má na Trumpa téměř dvojnásobný náskok, než měla v této fázi kampaně Clintonová. Někdejší demokratický viceprezident navíc vede i ve většině takzvaných „swing states“, kde se boj o Bílý dům rozhoduje.

Michigan, Wisconsin, Florida, Pensylvánie – to jsou státy, kde minule těsně zvítězil Trump a shrábl tak všechny jejich volitele. Nyní v nich přesvědčivě vede Biden. A podle Fox News má šanci zvítězit i v tradičně republikánském Texasu, který demokraté ovládli naposledy za Jimmyho Cartera.

Referendum o Trumpovi

Trump navíc ztrácí i přízeň starších bílých voličů, kteří tvoří jeho voličskou základnu. Změnila se i jeho role. Na rozdíl od minulých voleb si už nemůže hrát na bojovníka proti nenáviděnému establishmentu, který pro mnohé představovala Hillary Clintonová. Po čtyřech letech u moci mu to těžko někdo uvěří.

„Volby v roce 2016 byly z velké části o Hillary Clintonové. Letošní kampaň je v tuhle chvíli o Donaldu Trumpovi. A pokud to lidé budou dál vnímat jako referendum o Trumpovi, tak ty volby prohrajeme,” řekl Fox News republikánský stratég Neil Newhouse.

Obhájí Donald Trump na podzim prezidentskou funkci? Ano 1419 Ne 1020

Tento hlas není v Republikánské straně ojedinělý. „Je zcela zřejmé, že kdyby se volby konaly dneska, tak by byl Joe Biden pohodlně zvolen prezidentem,“ řekl listu The Financial Times politický konzultant ve službách Republikánské strany Whit Ayers.



Z Republikánské strany se proto ozývají spekulace, že pokud Trump dojde k názoru, že v listopadu nemá šanci zvítězit, obhajobu funkce vzdá. „Ještě je příliš brzy, ale pokud na tom bude v průzkumech čím dál hůř, dokážu si představit scénář, kdy to vzdá,“ řekl stanici Fox News nejmenovaný zdroj z Republikánské strany.

„Nesmíme propadnout uspokojení“

To jsou však zatím jen zvěsti. Souhlasit se dá jen s tím, že ještě je příliš brzy. „Čtyři měsíce jsou z hlediska politiky jako několik světelných let,“ připomíná Whit Ayers.

Za tu dobu se může stát cokoliv a Trump může povstat z popela. Rozhodující bude rychlost zotavení amerického hospodářství. Tady má navrch: co se týká řízení ekonomiky, Američané více důvěřují jemu než Bidenovi.



Sázet může i na oddanost svých příznivců. Když je někdo fanda Trumpa, tak je jeho vášnivým fandou. Někdejší Obamův viceprezident takové emoce mezi demokraty nevyvolává. Republikáni navíc věří, že až se kampaň zase naplno rozběhne, přibude Bidenových přešlapů a přežbleptů.

26. května 2020

Spekulace ohledně Bidenova duševního stavu a věku (je mu 77, o tři roky víc než Trumpovi) aktivně přiživuje i šéf Bílého domu. „Nedokáže dát dvě věty dohromady,“ prohlásil nedávno na adresu svého soka. „A tenhle člověk bude možná vaším prezidentem, protože někteří lidé mě nemají rádi.“



Biden skutečně občas působí unaveným dojmem. Ještě na konci února byl v demokratických primárkách na odpis, pak však předvedl pozoruhodný comeback a rychle ovládl závodní pole. „Biden je bezpečná volba. Lidé chtějí jistotu. Oválná pracovna totiž nyní připomíná spíše diskotéku,“ komentuje dnešní postavení Trumpova vyzyvatele demokratický analytik Joe DiSano pro The Financial Times.

Čtyři roky stará porážka však stále slouží jako připomínka, že Trumpa se nehledě na průzkumy nevyplatí podceňovat. „Nemůžeme propadnout uspokojení, nesmíme být domýšliví. Ten člověk už jednou vyhrál,“ připomněl spolustraníkům minul týden Barack Obama.