Vypadal jsem jako Osamělý jezdec. Trumpovi se najednou líbí nosit roušku

„Já jsem zcela pro (nošení) roušek. Lidé viděli, jak mám jednu na sobě,“ řekl Trump v rozhovoru pro televizi Fox News. „Líbilo se mi, jak jsem v ní vypadal. Byla to temně černá rouška a já jsem si říkal, že v ní vypadám OK.“

„Vypadal jsem jako Osamělý jezdec,“ dodal prezident s odkazem na známou westernovou postavu tajemného pistolníka. Osamělý jezdec nicméně nosí černou oční masku. Internetoví vtipálci to okamžitě rádi zdůraznili.

Agentura AP připomíná, že Trump nosit roušku dlouho odmítal. V dubnu Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) doporučilo jejich nošení na veřejnosti a on okamžik poté řekl, že se jeho doporučením řídit nebude. Naznačil, že pro prezidenta Spojených států by nebylo vhodné, aby nosil roušku na setkání se světovými vůdci.



Při oficiální příležitosti fotografové zatím Trumpa v roušce nezachytili. Tvář měl zakrytou během prohlídky michiganské továrny automobilky Ford, před novináři ale už ne.

„Měl jsem na sobě jednu (roušku) v zadní části (továrny), ale nechtěl sem udělat tisku radost, aby mě v ní viděli,“ zdůvodnil své rozhodnutí Trump. Některá americká média zveřejnila fotku prezidenta s rouškou během prohlídky, kterou jim poslal anonymní zdroj.

Trumpův obrat v rozhovoru pro Fox News přichází v době, kdy se v zemi znovu rychle šíří nákaza a republikánští politici ve stále větší míře vyzývají americké občany, aby roušky nosili. Zakrývání úst už doporučuje i viceprezident Mike Pence a sám jde příkladem.



O to, aby začali nosit pokrývku úst, požádal své republikánské kolegy i senátor Lamar Alexander, předseda senátního výboru pro zdraví. Někteří republikáni tak nečinili prostě proto, že to odmítal Trump a chtěli to demokrati. „V sázce je příliš mnoho na to, aby tato protrumpovská, protitrumpovská politická debata pokračovala,“ prohlásil Alexander.

Demokrati prezidenta za odmítavý postoj k rouškám opakovaně kritizovali. Jeho demokratický prezidentský protikandidát Joe Biden řekl, že pokud by byl zvolen, jejich nošení by učinil povinným. Trump trvá na tom, že se jedná o volbu každého jednotlivce.

Šéf Bílého domu dokonce kritizoval Bidena, že mluví neustále přes roušku, i když je v určité vzdálenosti od publika. „Pokud není nikdo kolem, nevidím žádný důvod, proč ji nosit,“ řek Trump v jiném středečním rozhovoru.

Doufám, že koronavirus prostě zmizí, říká Trump

Denní počet nových případů koronavirové nákazy ve Spojených státech ve středu překonal hranici 50 000, což je nejvíce od začátku pandemie. Vyplývá to ze statistik vedených Univerzitou Johnse Hopkinse. Řada států vzhledem k novému nárůstu infikovaných zastavuje uvolňování restrikcí nebo je dokonce opět zpřísňuje.

Největší nárůsty nových případů nyní hlásí také Arizona, Florida a Texas, které jsou podle Reuters mezi 14 státy, v nichž se během června počet nakažených více než zdvojnásobil. Texas ve středu opět překonal s 8 076 pozitivními nálezy SARS-CoV-2 svůj dosavadní rekord, Jižní Karolína zase ohlásila dosud největší počet zemřelých za 24 hodin. Zatím nejvyšší počet nových nákaz hlásí rovněž Aljaška, Severní Karolína, Tennessee či Georgia.



Agentura AP podotýká, že Trump virus nadále charakterizuje jako nepříjemnost, která jednoho dne odezní. „Doufám, že v určitém okamžiku prostě zmizí,“ řekl Trump.