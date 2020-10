Trumpův covid byl atentát, chtěli nakazit i Bidena. USA ve vleku konspirací

Není však vyloučeno, že atentát spáchal Trump jen sám na sebe. Nebo Biden na Trumpa. Nebo Trump na Bidena. Vypadá to, že s americkou kreativitou to vůbec není špatné, tedy aspoň podle těchto konspiračních teorií, jež se začaly rojit sekundu poté, co Trump oznámil, že chytil covid. Tohle prostě člověk odjinud jen tak nevymyslí.