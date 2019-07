Nestabilní a neschopný, psal britský velvyslanec o Trumpovi. Londýn se omluví

Obsah Darrochových diplomatických depeší z posledních dvou let zveřejnil deník Daily Mail. Darroch v nich označuje Trumpa za „nestabilního a neschopného“ a celé osazenstvo Bílého domu za „nekompetentní.“

„Ve skutečnosti nevěříme, že se tato administrativa stane nějak podstatněji normálnější, méně nefunkční, méně nepředvídatelnou, méně rozdělenou, méně diplomaticky neohrabanou a nešikovnou,“ napsal velvyslanec zpět do Británie.

V depeších si dále stěžoval, že při jednání s Trumpem musí své argumenty zjednodušovat, až bagatelizovat. Vyjádřil také nedůvěru v Trumpovo prohlášení, že v červnu zastavil letecký útok na Írán deset minut před jeho uskutečněním (psali jsme zde).

Darroch pro britskou vládu také potvrdil pravdivost častých zpráv amerických médií o konfliktech v Trumpově administrativě, které prezident dosud odmítal jako lživé zprávy. Bílému domu podle Darrocha dominuje několik znesvářených frakcí, které zde vedou „souboje na ostří nože“.

Ambasador však zároveň radil amerického prezidenta nepodceňovat, byť dost nekonvenčním způsobem. Navzdory četným skandálům se podle něj Trump vždy „vynoří z plamenů, otlučený ale neporušený, jako (Arnold) Schwarzenegger v závěrečných scénách z Terminátora,“ cituje depeše Daily Mail. „Neodepisujte jej,“ varuje v nich Darroch britské politiky.

Britské ministerstvo zahraničí označilo únik depeší za „zákeřný“. Jejich pravost však nepopřelo.



Na názor má právo

Únik depeší se odehrál pouze týden poté, co královna Alžběta přijala Trumpa s nejvyššími poctami v Buckinghamském paláci. Britští vládní činitelé ihned spustili hon na zdroj, který médiím citlivé informace předal. Spekuluje se o tom, že spíše než úředník z ministerstva zahraničí, stojí za únikem vlivný politik.

Trump v neděli reagoval vyjádřením, že velvyslanec Darroch v USA pro Británii neodvádí dobrou práci. „Mohl bych se k němu vyjádřit, ale nestojí mi to za to,“ uvedl na dotazy novinářů. Proti Darrochovi se ostře postavil europoslanec Nigel Farage, šéf konzervativní Strany pro brexit, který vyzval k jeho odvolání z velvyslaneckého postu.



Šéf britské diplomacie Jeremy Hunt ovšem uvedl, že Darroch v depeších vyjadřoval osobní názory a byť se s jeho hodnocením Trumpovy administrativy neztotožňuje, diplomaté musejí mít svobodu vyjadřovat se otevřeně. „Máme jednu z nejlepších diplomatických sítí na světě a ta je založena na otevřené výměně informací a názorů,“ uvedl na pondělní tiskové konferenci..

Hunt, kterého čeká boj o post šéfa britských konzervativců a křeslo ministerského předsedy, nicméně zdůraznil, že obsah Darrochových depeší nereprezentuje pohled britské vlády a ani jeho názory. „I nadále si myslíme, že díky prezidentu Trumpovi je vláda USA nejen vysoce efektivní, ale také je nejlepším přítelem Británie na mezinárodní scéně,“ uvedl Hunt.

Londýn se omluví

Britský ministr obchodu Liam Fox se nicméně za únik depeší omluví, a to při pondělním setkání s dcerou amerického prezidenta Ivankou Trumpovou. „Budu se omlouvat za to, že buď naši úředníci nebo představitelé naší politické vrstvy nedostáli očekáváním, které my nebo Spojené státy máme ohledně jejich chování, které v tomto případě pokleslo zcela mimořádným a nepřijatelným způsobem,“ uvedl Fox před odletem do Washingtonu.



Zdůraznil však, že omluva se bude týkat výhradně úniku depeší, nikoliv jejich obsahu. „Problém není s velvyslancem. Toto je problém s etikou jedince, který stojí za tímto konkrétním únikem,“ dodal ministr obchodu. Ministr zahraničí Hunt předestřel, že zodpovědného člověka čekají „velmi vážné důsledky.“