Pokud Ukrajinci obsadí naše nová území, nasadíme atomovky, hrozí Medveděv

Ruské ozbrojené síly zabraňují globálnímu konfliktu, prohlásil bývalý ruský prezident a současný místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv. Pokud by Ukrajina získala zpět Ruskem připojená území, musela by podle něj Moskva přistoupit k použití jaderných zbraní. Podle Medveděva by takový krok vycházel z Putinova dekretu z roku 2020.