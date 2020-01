Trpký Medveděvův pád. Léta věrně sloužil Putinovi, skončil bez varování

Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Prezident Vladimir Putin ve středu oznámil změny ústavy, které mu podle analytiků pomohou udržet si moc i po konci současného funkčního období. Jen o pár hodin později rezignovala vláda Dmitrije Medveděva. Ta byla sice hodně nepopulární, ale tak náhlý konec nikdo nečekal.

Nejspíš ani sám Medveděv. „Z televizního přenosu samozřejmě nelze vyčíst všechno, ale z Medveděvova ospalého posedu v první polovině Putinova projevu lze usuzovat, že vůbec netušil, co se chystá – a jeho prkenné chování v závěru nevypadalo jako radostné očekávání nových výzev,“ píše analytik Mark Galeotti z pražského Institutu mezinárodních vztahů.

Někteří ministři upřímně řekli, že o konci kabinetu do poslední chvíle nevěděli. Medveděv se nyní přesune do funkce místopředsedy Bezpečnostní rady státu, která vznikla speciálně pro něj. Reálnou moc mít nebude. Chod tohoto orgánu řídí zkušený jestřáb Nikolaj Patrušev, někdejší Putinův kolega z KGB (o něm více zde: Muž s duší čekisty, který má jedno ošklivé tajemství).

Zatím se tu držte

Medveděvovi v očích veřejnosti ublížila nejen neradostná hospodářská situace země, ale především informace o jeho neuvěřitelném majetku. Fond boje proti korupci opozičního aktivisty Alexeje Navalného před třemi lety zjistil, že přes nastrčené fondy vlastní obří rezidenci na moskevském předměstí, ale i jachty, vinice a zámek v Itálii.

Navalného video shlédlo 33 milionů lidí a vyvolalo rozsáhlé protesty. Když se Medveděv o půl roku později vydal na Krym, opět si zavařil. Na okupovaném poloostrově musel čelit otázkám důchodců, kdy dojde k navýšení penzí. Jeho odpověď se v Rusku stala kultovní: „Prostě nemáme peníze. Zatím se tu držte!“ chlácholil naštvané seniory premiér a dával se na ústup.



Zřejmě poslední ránu jeho popularitě zasadila penzijní reforma, kterou se odchod do důchodu zvýšil o pět let. Byl to nevyhnutelný krok pro udržení systému, ale devadesát procent obyvatelstva bylo proti. Není divu – při současné střední délce života se mnoho ruských mužů penze nedožije.

Hospodářské potíže a hněv vyvolaný reformou penzí se podepsal i na popularitě Vladimira Putina. Hlavním hromosvodem zloby se však stal Medveděv a jeho kabinet. Podle říjnového průzkumu centra Levada bylo 72 procent Rusů přesvědčeno, že zájmy vlády se neshodují se zájmy občanů. Více než polovina respondentů uvedla, že vláda se o životy obyčejných lidí nezajímá.

Volant vždy držel Putin

Končí tak mocenský tandem, který stál v čele největší země světa posledních dvanáct let. Vystudovaný právník a milovník Deep Purple Medveděv se s Putinem potkal počátkem 90. let v Leningradu, kde oba pracovali v týmu

„Putin je o osm let starší a má sovětské názory. On byl v této dvojici dominantní postavou a tato dynamika vydržela celých třicet let,“ charakterizuje jejich vztah list The Guardian.proreformního starosty Anatolije Sobčaka. Tam se zrodilo jejich přátelství.

Kariéra Medveděva byla vždy závislá na Putinovi. Ten z něj udělal svého osobního právníka a když se stal šéfem Kremlu, dal mu vysokou funkci ve svém týmu. Medveděv stál také v čele jeho volební kampaně a hrál klíčovou roli v modernizaci plynárenského molochu Gazprom.

V roce 2008 skončilo Putinovo druhé funkční období a šéf Kremlu za svého nástupce určil tehdejšího vicepremiéra. Západ doufal, že nový prezident povolí šrouby a nastolí liberálnější kurz. Jenže Medveděv ze stínu svého mentora nikdy nevystoupil. Na místě řidiče sice seděl Medveděv, ale volant stále z pozice premiéra třímal Putin. O čtyři roky později si role prohodili.

Po návratu do Kremlu začal Putin plnit své sny o návratu Ruska na velmocenské pozice. Anektoval ukrajinský Krym a jeho popularita vystřelila do nebes. Zařídil obrat v syrské občanské válce a vynutil si respekt na mezinárodní scéně.

Medveděvovi zůstaly na starost domácí nepříjemnosti: dopady západních sankcí, stagnující ekonomika, propadající se životní úroveň obyvatelstva, přebujelá korupce.

Podle opozice je jeho konec prvním krokem ke změnám, které mají zajistit přežití putinovského systému. „Medveděv už byl příliš toxický, byl to nejnepopulárnější politik v zemi. Proto tato zoufalá snaha prodat lidem nového Putina začíná odvoláním Medveděva,“ komentuje mocenské otřesy v Moskvě opoziční aktivista Leonid Volkov.