Neutrální Švýcarsko? Špionážní aféra firmy Crypto nahlodává minulost země

Na světě neexistuje stát, s nímž je neutralita spojená tak zásadně, jako právě se Švýcarskem. Po desetiletí formovala národní identitu a celkově pragmatickou politiku malé evropské země. Švýcarsko díky své neutralitě bez zásadní úhony přežilo hned dvě světové války. Když se jeho sousedé zvedali z prachu, švýcarská ekonomika vzkvétala.



Německá televize ZDF, americký deník The Washington Post a švýcarská televize SRF minulý týden uveřejnily informace o tom, že americké a německé rozvědky tajně vlastnily tamní společnost Crypto. Upravovaly její šifrovací stroje a díky tomu měly možnost odposlouchávat komunikaci více než 130 vlád a tajných služeb.

„Byl to zpravodajský tah století,“ citoval The Washington Post CIA. Firma Crypto dlouho platila za špičku. Její šifrovací techniku si pořídily třeba Irsko, Španělsko, Itálie, Turecko, Jugoslávie, Saúdská Arábie nebo Vatikán. Asi desítka zemí přístroje používá dodnes.

Jak podotýká BBC, švýcarská média teď začínají spekulovat o tom, zda vláda pozadí firmy Crypto prokazatelně znala. Dokumenty tajných služeb naznačují, že ano. V důsledcích to znamená dokonce zpochybnění neutrality země.



Například Kaspar Villiger byl v devadesátých letech švýcarským ministrem obrany. Právě on teď čelí obvinění, že o kontrole firmy CIA věděl a podporoval prodej šifrovacích přístrojů vládám do celého světa. Villiger to ale odmítá. BBC zároveň připomíná, že už za jeho úřadování se objevovaly spekulace ohledně Crypta.

Sídlo německé zpravodajské služby BND v Pullachu.

Za Villigera se postavila i švýcarská prezidentka Simonetta Sommarugaová. „Budeme o tom diskutovat, až budou k dispozici fakta,“ řekla ve Swiss TV.

Neutralita není zadarmo

BBC připomíná, že statut neutrality nedokáže udržet rozpínavé nepřátele za hranicemi. Za druhé světové války muselo Švýcarsko učinit množství opatření, která mu zajistila mír. Prošlo si například generální mobilizací. Ta měla ochránit státní hranice.

Podstatnějším faktorem však bylo to, že Švýcarsko se dokázalo udělat důležitým pro všechny. Nacisté našli místo, kam uložit své zlato. Navíc tudy posílali celé vlaky zbraní do Itálie. Na druhé straně tehdejší švýcarská vláda v tichosti vedla rozhovory s Francií, v Bernu působili i spojenečtí agenti.

Média teď ale kvůli skandálu společnosti Crypto mluví o tom, že švýcarská neutralita je „v troskách“. O případ se zajímají úřady a politici volají po vyšetřovací parlamentní komisi.



Švýcarsko je za této situace zemí, která mimo jiné umožnila Spojeným státům prosazovat jejich zájmy na Blízkém východě po třicet let. Je to totiž země, která prodala Íránu upravené šifrovací stroje, které nesou označení „Made in Switzerland“, aby ho mohl Washington odposlouchávat, shrnuje BBC.

Německá tajná služba se z Crypta stáhla v 90. letech, CIA ji následovala až v roce 2018. Identita akcionářů firmy zůstává skryta a většinu jejího majetku odkoupily společnosti CyOne Security a Crypto International. Obě nástupnické společnosti o sobě tvrdí, že žádné napojení na zpravodajské služby nehrozí.