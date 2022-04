Do Řecka od května bez covidpasu? Experti souhlasí, vláda váhá, panuje zmatek

Řecko by mohlo od května pro letní sezonu zrušit povinnost prokazovat se při vstupu do země covidovým pasem. Ve čtvrtek to tamní vládě doporučil výbor expertů. Zrušení povinnosti nosit v létě roušku ve vnitřních prostorách zatím není jisté. Ministr zdravotnictví Thanos Plevris řekl, že roušky budou povinné celý květen, podmínky pro červen vláda zhodnotí.