Zaplavená Francie se bojí příchodu mrazů, čeští hasiči už čerpají vodu

Začali jsme čerpat vodu. 👨‍🚒 Po nočním příjezdu a ranním průzkumu okolí jsme se pustili do práce. Sestavili jsme první čerpadlo MČS 1500 a nyní už čerpáme vodu.



We’ve just started pumping. We set up first of our high capacity pump.💪🏻



