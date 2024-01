V Česku loni vypuklo 17 tisíc požárů, nejčastěji hasiči řešili technické havárie

„Došlo k poklesu požárů, řešili jsme více dopravních nehod a technických havárií. Nejvyšší množství požárů zaznamenali hasiči loni v Ústeckém kraji, souvislost měly především s lesními požáry, které ovlivnilo teplé letní počasí,“ uvedl Vlček.

Dodal také, že došlo k zrušení některých hasičských stanic. „Na jedné straně došlo k povýšení některých jednotek. Některé sbory jednotek dobrovolných hasičů zanikly,“ uvedl s tím, že se jednalo především o malé obce nebo města, která měla více jednotek hasičů.

Při zásahu loni zemřel jeden hasič z Kolína. „Od roku 2021 se setkáváme s tím, že počet dobrovolných nebo profesionálních hasičů je takový, že jeden až dva ročně zemřou,“ říká Vlček s tím, že v souvislosti s požárem také zemřelo loni méně lidí, než v roce 2022,“ vysvětlil.

Méně peněz pro hasiče v roce 2024

„Pro rok 2024 dochází věcně ke snížení, to na celkovou částku 14 051 077 korun. Dochází ke snížení u občanských pracovníků a tam, kde nás to nejvíce trápí – v provozu,“ komentoval vyhlídky do roku 2024 Vlček.

Přestože se hasičů dotknou opatření způsobené konsolidačním balíčkem, zásadní změnu výsluh stát nechystá. Ze statistik hasičů vyplývá, že každoročně dochází ke snižování objemu peněz pro hasiče v porovnání s HDP.