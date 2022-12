110 dní královny Camilly. Z nenáviděné milenky je respektovaná členka rodiny

Ta scénka obletěla celý svět a okamžitě se stala terčem škodolibých poznámek. Karel III. byl právě prohlášen novým britským králem, což měl stvrdit podpisem přísahy. Kamery, které snímaly historický okamžik, zaznamenaly i to, jak krále rozčílila překážející náhradní pera na stolku, což dal najevo vzteklou grimasou. Ještě zajímavější však byla reakce královy manželky Camilly, která do té doby slavnostní akt sledovala s důstojným výrazem ve tváři a ve chvíli podpisové krize protočila oči. „Předpokládám, že je zvyklá na takové chování,“ zaznělo v jednom z komentářů, které se objevily pod videem a kde lidé oceňovali Camillu mimo jiné za to, že dokáže krále usměrnit a vyvažuje jeho komplikovanou povahu a sklony k malichernosti.

Vztah prý začal koketním výrokem, kdy se Camilla následníka trůnu na rovinu zeptala: „Moje prababička byla milenkou vašeho prapradědečka. Co s tím uděláme?“