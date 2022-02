Z Camilly bude královna choť, přeje si Alžběta II. k 70. výročí své vlády

Alžběta II. je nejdéle vládnoucí monarcha u moci ve světě Přehled nejdéle vládnoucích panovníků: Velká Británie: Alžběta II., 70 let vlády – Narodila se 21. dubna 1926, na trůn nastoupila 6. února 1952 po smrti svého otce, krále Jiřího VI., který zemřel v 56 letech. Rekord v délce vládnutí v britské monarchii Alžběta zlomila 9. září 2015, kdy překonala královnu Viktorii, která vládla v letech 1837 až 1901. Ve svém věku 95 let je Alžběta rovněž nejstarším panovníkem ve světě aktuálně u moci. Brunej: Hassanal Bolkiah, 54 let – Narozen 15. července 1946, sultán Hassanal Bolkiah (75) je pokládán za jednoho z nejbohatších lidí planety, vládne od abdikace svého otce v říjnu 1967 malé zemi na severním pobřeží ostrova Borneo, obklopené Malajsií. Je současně i premiérem. Dánsko: Margrethe II., 50 let – Narozena 16. dubna 1940, královna Margrethe II. (81) nastoupila na trůn jednoho z nejstarších evropských královských dvorů 14. ledna 1972, po smrti svého otce, Frederika IX. Švédsko: Carl XVI Gustaf, 48 let – Narozen 30. dubna 1946, bylo mu devět měsíců, když jeho otec Gustav Adolf zahynul při leteckém neštěstí v Dánsku, od útlého věku jej proto vychovávali pro trůn. Nastoupil na něj po smrti svého dědečka, krále Gustava VI Adolfa, 15. září 1973. Rekordy v délce vládnutí V současnosti drží rekord v délce vládnutí před šesti lety zesnulý thajský král Pchúmipchon Adundét , který byl korunován jako Ráma IX. v červnu 1946 a zemřel v říjnu 2016 ve věku 88 let, vládl 70 let a čtyři měsíce . V Evropě překonal délku vlády královny Alžběty II. v historii pouze francouzský král Ludvík XIV. , přezdívaný král Slunce, který vládl od svých čtyř let až do své smrti, tedy více než 72 let (1643 až 1715).

Délkou vládnutí se Alžbětě přiblížil také rakouský císař František Josef I., který stál v čele habsburské říše téměř 68 let (1848 až 1916) a během jeho vlády, která skončila až panovníkovou smrtí 21. listopadu 1916, zažila monarchie řadu změn.