Vévodkyně Camilla slaví 75. Není to snadné, říká o manželství s Charlesem

„Někdy jsme s Charlesem jako dvě míjející se lodi, protože jsme velmi zaneprázdněni královskými povinnostmi,“ přiznala Camilla, vévodkyně z Cornwallu. Čas pro sebe si však oba dva snaží udělat alespoň na chvíli každý den.

„Někdy to vůbec není snadné. Ale vždy se snažíme si na sebe během dne najít chvilku. Sedneme si spolu, dáme si šálek čaje a probereme celý den,“ řekla členka královské rodiny pro britské vydání časopisu Vogue.

Vévodkyně uvedla, že s britským následníkem trůnu rádi společně cestují, protože mohou třeba jen sedět a číst knihy v různých koutech jedné místnosti. „Je to velmi uvolňující, protože víte, že spolu nemusíte za každou cenu konverzovat. Prostě jen sedíte a jste spolu,“ řekla Camilla.

Pár byl naposledy centrem pozornosti během oslav platinového jubilea královny Alžběty II., při nichž si podle britských médií dvojice spolu s princem Williamem a Kate Middletonovou, vévodou a vévodkyní z Cambridge, udržovala odstup od prince Harryho a Meghan Markle, vévody a vévodkyně ze Sussexu. Ti se s celou rodinou setkali poprvé od odstoupení od svých královských povinností a přestěhování se do Spojených států.

Vévodkyně Camilla se během rozhovoru také pozastavila nad intenzivní mediální pozorností, které byli ona, princ Charles a zesnulá princezna Diana vystaveni v 90. letech.

„Manželství Charlese a Diany ztroskotalo na spekulacích bulváru, že je princ do mě zamilovaný. Nebylo a není to snadné. Byla jsem tak dlouho pod drobnohledem veřejnosti, že si prostě musela najít způsob, jak s tím žít. Nikdo nemá rád, když někdo sleduje každý jeho krok a kritizuje ho. Ale myslím, že nakonec jsem se nad to nějak dokázala povznést a žiji dál. Člověk musí žít dál,“ dodala vévodkyně.

Druhá Charlesova svatba se konala roku 2005. Britská královna Alžběta II. letos vyjádřila přání, aby Camilla, vévodkyně z Cornwallu, mohla po jejím odchodu vedle nového krále (předpokládá se, že si bude říkat Charles III.) užívat titul královna manželka.

Princ Charles si svoji dlouholetou přítelkyni Camillu vzal v dubnu 2005 a po více než třiceti letech tak vyvrcholil jejich láskyplný i kontroverzní vztah. Protože byli oba rozvedení, což pro církev znamenalo překážku, konal se nejprve občanský obřad. Teprve poté se novomanželům dostalo v kapli na hradě Windsor i církevního požehnání.

Ne všichni Britové byli jejich sňatkem nadšeni. Mnozí projevovali názor, že Camilla rozbila princovo manželství s první manželkou, lady Dianou. Ta tragicky zahynula při automobilové nehodě v Paříži v roce 1997, zhruba rok poté, co se s Charlesem rozvedla. Po princově boku si však jako vévodkyně z Cornwallu nakonec získala svou bezprostředností a smyslem pro humor přízeň Britů.

Proslulá romance následníka britského trůnu s dcerou válečného hrdiny začala údajně v roce 1970 v jednom královském parku. „Moje prababička byla milenkou vašeho pradědečka, co vy na to?“ zeptala se prý Camilla Charlese při hře póla. Jejich vztah však tehdy ukončily Charlesovy vojenské povinnosti.

Camilla Parker-Bowlesová a princ Charles (Londýn, 14. února 1975)

Když se princ po půlroce služby na moři vrátil, byla Camilla již provdána za armádního důstojníka Andrewa Parkera Bowlese. Nadále však zůstávala důvěrnou Charlesovou přítelkyní. On šel za kmotra jejímu synovi Thomasovi, ona mu údajně pomohla najít vhodnou manželku, lady Dianu Spencerovou.

Po jejich svatbě v roce 1981 však blízkost Charlese a Camilly působila ve svazku velké napětí. Na veřejnost pronikly jejich vzájemné intimní vzkazy typu Charlesova „chtěl bych být tvým tampónem“ či Dianina televizního prohlášení „byli jsme v tom manželství tři“. Reakce veřejnosti byla silná a Camilla musela čelit projevům hněvu i na veřejnosti. V roce 1994 Charles oficiálně přiznal cizoložství v televizním rozhovoru a o dva roky později se s Dianou rozvedli. Camilla se s prvním manželem rozvedla v roce 1995.

Narodila se 17. července 1947 v Londýně a vyrůstala na sussexském venkově, kde se jí dostalo aristokratické výchovy na letním sídle rodiny její matky Rosalindy, která byla dcerou Rolanda Cubitta, barona z Ashcombe. Láska ke koňům, psům, k přírodě, vášeň pro lov (s oblibou lovila lišky, než byl tento lov v roce 2004 zakázán), zahradničení, a zájem o malířství a architekturu, to vše mají společné s princem Charlesem.

SPECIÁL Britská královská rodina

VIDEO: Charles & Camilla: Jejich lásku kdysi veřejnost odsuzovala: