Bulhaři tlačí na konec vlády. Vzduchem létaly vejce, jablka i neznámá látka

Mezi demonstranty a policií vypukly potyčky. Policisté použili pepřové spreje a několik demonstrantů zatkli. Demonstranti naopak házeli vejce, jablka a odpadky na přísně střeženou budovu parlamentu.

Podle náčelníka policie v hlavním městě byly asi dvě desítky strážců zákona zasaženy neznámou látkou, kterou proti nim demonstranti použili.



Lidé se sešli u příležitosti prvního zasedání parlamentu po letní přestávce. Demonstranti akci označili za „velké národní povstání“ v odpovědi na vládní záměr přijmout novelu ústavy.

Demonstranti obviňují trojnásobného premiéra Borisova, že selhal v boji proti korupci, která narušuje právní stát a přináší výhody mocným magnátům v nejchudší zemi Evropské unie.

Prezident Rumen Radev v parlamentu vyzval Borisovovu středopravou vládu k odstoupení a apeloval na poslance, aby návrh nové ústavy odmítli. „Nebyla to absence nové ústavy, co lidi přivedlo do ulic, ale nedostatek morálky ve vedení, rozpadání státnosti a korupce,“ prohlásil.

Borisov slíbil, že odstoupí, pokud parlament schválí jeho návrh na svolání Velkého národního shromáždění, které by mělo schvalovat novou ústavu. Není však pravděpodobné, že získá dost hlasů, aby prosadil svůj plán, poznamenala agentura Reuters.



Demonstranti i opoziční strany premiérův návrh odmítli jako trik, jehož cílem je déle udržet Borisova ve funkci. Bulharsko, které vstoupilo do Evropské unie v roce 2007, řadí nevládní organizace Transparency International mezi nejvíce zkorumpované členské státy. Dosud však žádný vysoce postavený hodnostář nebyl kvůli obvinění z korupce odsouzen.