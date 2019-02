Dívka, která se přidala k IS a teď se chce vrátit, ztratí britské občanství

Portál televize ITV informoval, že rodina Begumové v úterý dostala dopis, v němž ji ministerstvo vnitra informovalo o tom, že šéf resortu Sajid Javid rozhodl o odebrání britského občanství jejich dceři. Ministerští úředníci rodiče požádali, aby svoji dceru, která žije v uprchlickém táboře v Sýrii, o tomto rozhodnutí informovali a že má právo se proti němu odvolat.

„Zvažujeme všechny možné právní cesty, jak toto rozhodnutí napadnout,“ uvedl právní zástupce rodiny.

Ministr vnitra Javid před několika dny v souvislosti s případem Shamimy Begumové varoval, že hodlá zabránit Britům, kteří odešli na Blízký východ a přidali se tam k teroristickým organizacím, v návratu do vlasti. Jako jednu z možností, jak to udělat, zmínil, že budou zbaveni britského občanství. Připomněl, že tak se to stalo v případech více než stovky lidí, kteří mají dvojí občanství. Begumová je také občankou Bangladéše.

Londýňanky Begumová, Amira Abaseová a Kadiza Sultanaová utekly z domova ve věku 15, respektive 16 let. Sultanaová zemřela při náletu v roce 2016. Podobně jako tisíce jiných mladých Evropanů se nechaly nalákat do samozvaného chalífátu, který na obsazených částech Sýrie a Iráku vyhlásil Islámský stát.

Begumová v uplynulých letech porodila dvě děti, které však zemřely v důsledku podvýživy a nemocí. Třetí se jí narodilo v neděli. Podle informací právního zástupce její rodiny byla ona i její syn v pořádku. Její rodiče však dali najevo obavy o její psychický stav.