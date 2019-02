Islamistka z Alabamy není naše občanka, tvrdí Pompeo. Pravdu však nemá

„Slečna Hoda Muthanová není americkou občankou a nebude vpuštěna do Spojených států. Nemá na to žádný právní nárok, nemá platný americký pas a nemá ani právo na pas nebo na vízum pro cesty do Spojených států. Všem americkým občanům i nadále doporučujeme, aby nejezdili do Sýrie,“ napsal Pompeo v oficiálním prohlášení.

Podobně se vyjádřil i americký prezident Donald Trump, který na Twitteru uvedl, že Pompea instruoval, aby Muthanovou nepoustěl zpět do země. A to i přesto, že se v ní narodila.

Nyní čtyřiadvacetiletá Američanka z Alabamy odjela do Sýrie, kde se přidala k Islámskému státu (IS), v roce 2014. Brzy začala na sociálních sítích vyzývat k prolévání krve bezvěrců.

Nyní říká, že měla vymytý mozek, že byla příliš mladá a svých činů hluboce lituje. Americkou vládu také ze syrského zajateckého tábora prosí o odpuštění a možnost návratu k rodině. Právě v té však nyní tkví jádro sporu, zda má Muthanová právo na návrat či nikoliv.

Donald J. Trump (Twitter) @realDonaldTrump I have instructed Secretary of State Mike Pompeo, and he fully agrees, not to allow Hoda Muthana back into the Country! odpovědětretweetoblíbit

Mladá žena se totiž narodila jemenským přistěhovalcům, přičemž její otec dříve působil jako jemenský diplomat. Podle amerického práva sice děti přistěhovalců narozené v USA automaticky získávají americké občanství, u dětí diplomatů je však výjimka. Podle amerického deníku The New York Times (NYT) totiž vyslanci cizích zemí spadají pod jurisdikci své rodné země.

Ačkoliv Pompeo blíže nezdůvodnil, proč by Muthanová neměla mít nárok na návrat do země, podle NYT se zřejmě bude chtít odkázat právě na tuto výjimku. Jenže zřejmě neoprávněně.

Otec mladé islamistky už totiž v době, kdy se narodila, diplomatem nebyl. Americké vládě proto údajně poslal dopis, ve kterém vše dokazuje, odpověď však nedostal. Podle právníků, kteří Muthanovou a její rodinu zastupují, má navíc žena už dva americké pasy, jeden dostala v dětství a o druhý si zažádala před svým odjezdem do Sýrie.

Jak zabránit v návratu svým džihádistům, nyní řeší i Velká Británie. Ta už prohlásila, že devatenáctiletá Shamima Begumová, která se před čtyřmi lety přidala k IS spolu se dvěma kamarádkami, ztratí britské občanství.

Dívka už podle Al-Džazíry zvažuje další možnosti a možná požádá o občanství v Nizozemsku. Právě odtamtud totiž pochází její manžel, kterého si vzala v Sýrii. „Pokud ho pošlou do vězení v Nizozemsku, můžu na něj mezitím počkat tam,“ míní dívka.

Begumová je sice bangladešského původu, nemá však tamní občanství, nikdy v Bangladéši nebyla a její jediný pas je britský. Podle mezinárodního práva by tak o něj neměla přijít, britská vláda se však odkazuje právě na dívčin bangladéšský původ.

K Islámskému státu se připojilo 40 tisíc cizinců ze 110 zemí

Podle statistik, z nichž cituje stanice BBC, se k IS za dobu jeho existence připojilo 40 tisíc zahraničních bojovníků ze 110 zemí. Mezi těmi západními má primát Francie, odkud k IS odešly skoro dva tisíce lidí. Skoro tisíc bylo Němců, 850 Britů, zhruba 500 Belgičanů a přes 200 Švédů. K britské skupině patří 150 žen a 50 dětí.

Londýnské mezinárodní středisko pro studium radikalizace (ICSR) uvádí, že IS posílilo 41 490 cizinců, z nichž přes 32 800 byli muži, více než 4 700 ženy a k nim patřilo 4 640 dětí.

Z tohoto rozboru vyplývá, že z blízkovýchodních a severoafrických zemí přišlo přes 18 800 lidí, z východní Evropy více než 7 200, ze Střední Asie téměř 6 000, přes 5 900 ze západní Evropy, více než tisíc z jihovýchodní Asie, 753 z amerických států, Austrálie a Nového Zélandu, 447 z jižní Asie a 244 ze subsaharské Afriky.

Arabsko-kurdská koalice SDF, která proti IS bojuje v Sýrii, tento týden oznámila, že v jejích věznicích je 800 zahraničních bojovníků IS z téměř padesáti zemí. Koalice, která od roku 2014 pod vedením USA poskytuje leteckou podporu v boji proti IS, se domnívá, že většina bojovníků je nyní buď po smrti, nebo v zajetí. Přesnější údaje o mrtvých cizincích chybí. Britská MI5 v říjnu 2017 oznámila, že za bojů v Sýrii a Iráku zemřelo 130 Britů.

K tomu 700 žen a 1 500 dětí je v táborech pro uprchlíky. Jména těchto vězňů až na výjimky nejsou známa. Abdal Karím Umar ze SDF řekl, že si jeho koalice přeje, aby cizinci odjeli do svých zemí. SDF je považuje za časovanou bombu a Umar řekl, že zaútočí-li Turecko na SDF, jak pohrozilo, vypukne chaos a radikálové z věznic uprchnou.

Kromě lidí vězněných v Sýrii je asi tisíc cizinců drženo v Iráku. Není jasné, zda toto číslo zahrnuje ženy a děti. Podle Human Rights Watch bylo do loňského června souzeno v Iráku 72 žen. Obviněny byly za nelegální vstup a členství nebo nápomoc teroristické organizaci. Většina z nich byla shledána vinnými a odsouzena k doživotí nebo trestu smrti. Byly mezi nimi ženy z Turecka, Ruska, Francie a Německa.

Generální tajemník OSN António Guterres na začátku února řekl, že IS má v Iráku a Sýrii stále 14 až 18 tisíc bojovníků, mezi nimiž je 3 000 cizinců. ICSR došlo k závěru, že přes 7 300 členů IS se už vrátilo do svých zemí.

Bylo mezi nimi 256 žen a s nimi odjelo 1 180 dětí. Do loňského června se do západní Evropy vrátilo přes 1 765 lidí z IS. Mezi nimi bylo 425 Britů, avšak jmenovitě jsou potvrzeny jenom dvě ženy a čtyři děti. V Iráku a táborech spravovaných SDF je uvězněno na dva tisíce dětí. S mnohými jsou jejich matky, další jsou sirotci. Ani k těmto dětem se většina zemí nehlásí. Je těžké zjistit jejich národnost a odborníci je označují za bezpečnostní riziko.