Nemuseli jste ho zabít, zlobí se rodina islamisty, který pobodal dva lidi

Ammanova rodina si myslí, že zabíjet ho policie nemusela a že stačilo ho zatknout. Zdůvodňuje to mimo jiné tím, že měl na sobě jasnou repliku „sebevražedného pásu“.

Útočník pobodal kolemjdoucí nožem s deseticentimetrovou čepelí, který krátce předtím ukradl v jednom obchodě. Obě jeho oběti útok přežily.

Amman se zločinu dopustil pouhých deset dnů po propuštění z vězení, kde skončil poté, co byl v listopadu 2018 odsouzen za držení dokumentů obsahujících teroristické informace a jejich šíření.

Propuštěn byl v lednu 2020 poté, co si odseděl dvě třetiny trestu v délce tří let a čtyř měsíců.

V rámci pokračujícího vyšetřování před porotou Královského soudního dvora v centru Londýna vznesli v pondělí Ammanovi příbuzní stížnost proti policii, že se Ammana možná ani nepokoušela zadržet živého.

Podle pitvy muž vykrvácel poté, co ho zasáhly dvě střelné rány do krku a do břicha.

Útoky nožem jsou dlouhodobý problém

Útoky nožem jsou v zemi poměrně rozšířené. Kromě islamistů je páchají také ozbrojené gangy. Kromě loupežných přepadení jsou popudem často i rasistické důvody, včetně nesnášenlivosti například k sexuálním menšinám.

Pokud policie označí útok za „rozsáhlý incident“, v její terminologii to znamená vážnou újmu či hrozbu pro veřejnost.

Vyhlášení tohoto stupně nebezpečí rovněž předpokládá, že jednotlivé bezpečnostní složky na místě pracují pod společným vedením.

Vyšetřování útoku nožem v Birminghamu: