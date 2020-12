V Haagu útočil muž nožem, poté založil požár. Podle police nešlo o terorismus

Bij het steekincident aan de #GroteMarktstraat in #DenHaag raakten drie supermarktmedewerkers gewond. Twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. In Pijnacker is een 43-jarige man aangehouden. Zijn betrokkenheid wordt onderzocht. @PolJanHen https://t.co/pNMfRMT6Mu https://t.co/Nmwd2yqPMm