Jako Pompeje, nejdražší pizza a horší než kokain. Britové žertují o brexitu

Situace kolem brexitu začíná být tak neuvěřitelná, že je k smíchu i Britům. Nabízíme výběr toho, čím se nyní baví.

Proč se to jen nedaří?

Britská premiérka Theresa Mayová je v Dublinu na setkání s irským premiérem Leem Varadkarem.

„Leo,“ povídá mu. „Ty věci kolem brexitu jsou nějak složitější, než jsem předpokládala. Můžu se tě na něco zeptat? Čím to je, že máš tak výkonnou vládu? Dáš mi nějaký tip, jak na to?“

„No,“ říká Varadkar, „nejdůležitější je obklopit se inteligentními lidmi.“

Mayová svraští obočí. „Ale jak poznáš, jestli jsou doopravdy inteligentní?“ ptá se.

„Ale to je velmi jednoduché,“ odpovídá Varadkar. „Stačí jim dát nějakou chytrou hádanku.“ Zvedne telefon: „Pošlete mi sem ministra zahraničí Simona Coveneyho.“



Coveney vstoupí do místnosti.



„Simone, odpověz mi prosím na tuhle otázku,“ říká Varadkar. „Tvoje matka a tvůj otec mají dítě. Není to ani tvůj bratr, ani tvoje sestra. Kdo je to?“

Coveney bez zaváhání odpoví: „Jsem to já.“

„Ano, výborně,“ řekne spokojeně Varadkar.

Mayová jede zpátky do Londýna a hned si zavolá svého ministra a zastánce brexitu Michaela Govea.

„Michaele, pověz,“ říká Mayová. „Tvoje matka a tvůj otec mají dítě. Není to ani tvůj bratr, ani tvoje sestra. Kdo je to?“

„Nejsem si teď zcela jist,“ říká Gove. „Promyslím to.“

Gove se v panice ptá svých poradců, žádný z nich ale neví. Nezbývá nic jiného než se zeptat Borise Johnsona.



„Borisi, sice jsme se v poslední době moc nebavili, ale byl bych rád, kdybys mi pomohl odpovědět na jednu otázku,“ říká Gove.

„Jasně, sem s ní,“ říká Johnson.

„Tvoje matka a tvůj otec mají dítě. Není to ani tvůj bratr, ani tvoje sestra. Kdo je to?“



„To je přece jednoduché,“ říká Johnson. „Jsem to já.“ Gove mu poděkuje a běží za Mayovou.

„Udělal jsem si malý průzkum a vyřešil tu hádanku,“ říká Gove Mayové. „Je to Boris Johnson.“

Mayová se rozzlobeně zvedne ze židle a křičí: „Ty pitomče! Je to přece Simon Coveney!“

Síla tradice

Píše se rok 3038. Parlament se jako každý týden schází k rituálu zamítnutí „Dohody Theresy Mayové“. Nikdo si už nepamatuje, jak tato tradice vznikla ani co znamená.

Jako písnička od Spice Girls

Británie: Řeknu ti, co chci, co doopravdy chci.

EU: Řekni mi, co chceš, co doopravdy chceš.

Británie: Řeknu ti, co chci, co doopravdy chci.

EU: Řekni mi, co chceš, co doopravdy chceš... (Opakujte po dobu 28 měsíců)

Také se občas divíte, jak se věci dostaly tam, kde jsou?

Na prázdninách

Brexit je jako dovolená, kam polovina rodiny nechtěla jet. Teď stojí v autě v zácpě na dálnici a máma s tátou se nad mapou hádají, kudy dál.

Co budete dělat?

Zeptejte se jakékoli země na světě, co má v plánu za několik dní.

Německo: Jako vždycky, byznys a tak dál.

Francie: Tak normálně...

Belgie: To samé, jen s vaflemi.

Austrálie: Chytat jedovaté pavouky.

Británie: Nikdo neví, žádný plán.

Pizza v Benátkách

Svět se nám směje. Příběh z pizzerie na dovolené v Benátkách. Nejdražší pizza v jídelním lístku má název Brexit. Ptám se číšníka, co je na ní. Říká: „Slibujeme, že je na ní úplně vše, ale ve skutečnosti na ní není nic. Taky je dost drahá a špatně stravitelná.“

Britská ekonomika - brexit - pitomá Evropa!

Samomluva

Theresa Mayová ve své kanceláři mluví po telefonu s předsedkyní koaliční Severoirské unionistické strany (DUP) Arlene Fosterovou ohledně budoucího režimu na irské hranici, na němž se dlouhodobě nemůžou shodnout: „To jsem zase já. Ta irská hranice. Ano, ta irská hranice, kterou jsem vyjednala. Dva roky jednání, ano. Přesně ta irská hranice, se kterou nesouhlasíš. Vím, že mi to pořád opakuješ. Tak si říkám... Co kdybychom to už nechaly být? Ne? Dobře, tak já se ozvu zase zítra.“



Nový plán

Co by se mělo stát:

– Potichu odmítnout článek 50

– Říct zastáncům brexitu, že Británie vystoupila z EU bez dohody

– Poslat jim modré obaly na cestovní pasy

– Zařídit jim speciální dlouhé fronty v přístavech a na letištích

– Účtovat jim poplatky za roaming

– Dát jim přídělové knížky na jídlo a léky

– Začít zase normálně žít

Pompeje

Británie je jako Pompeje, pokud by v Pompejích hlasovali pro vulkán.

Královna Alžběta na „návrhu“ postbrexitové mince.

Ukradený brexit

Pokud by někdo doopravdy mohl „ukradnout brexit“, nikdo by policii nemohl dát jeho přesný popis, protože nikdo neví, jak brexit vůbec vypadá.

Meziplanetární unie

Rok 2867. Celý svět je součástí Organizace spojených planet. Kromě Británie, která je jediným a posledním členem Evropské unie, z níž se stále snaží vystoupit.

Z londýnských demonstrací

– I v obchodě Ikea mají lepší kabinet, než je ten náš.

– Moje matka žije ve Španělsku. Prosím, nechte si ji tam.

– Brexit bude stejně hnusný jako tenhle transparent.

– Jediný volný trh, který chci opustit, je ten na seznamce Tinder.