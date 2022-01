Neodstoupím, prohlásil Johnson. Británie čeká na klíčovou zprávu o večírcích

Johnson ve středu při interpelacích v parlamentu přítomné ujistil, že bude ve své práci pokračovat. Na přímý dotaz, zda odstoupí, odpověděl: „Ne.“

Labouristický vůdce opozice Keir Starmer přitom Johnsona ve středu obvinil z toho, že měnil svá vyjádření ke schůzkám a uváděl parlament v omyl, což by podle něj mělo vést k rezignaci premiéra.

Johnson sice pochybení připustil, odstoupit by podle něj ale měli ministři, kteří klamali. „Důvodem, proč Starmer chce, abych se mu klidil z cesty, je to, že ví, že této vládě lze důvěřovat v tom, co dělá,“ prohlásil Johnson povzbuzovaný pokřiky konzervativních poslanců.

S napětím se nyní očekává zpráva z interního vyšetřování vysoké úřednice Sue Grayové. Pokud by z něj vyplynulo, že byla porušena pravidla lockdownu, dospěla by záležitost zřejmě k hlasování o vyslovení nedůvěry premiérovi. Není přitom jasné, zda bude možné zprávu zveřejnit celou.

Johnsonův mluvčí ve středu řekl, že premiér zatím zprávu Sue Grayové nedostal a nemůže říct, kdy by mohla být zveřejněna. Neví ani, zda už byla dokončena. Mluvčí však ujistil, že ji chce vláda zveřejnit co nejrychleji.

Také ministryně zahraničí Liz Trussová ve středu ráno řekla, že Johnson zatím zprávu o akcích v Downing Street nedostal, a vyzvala lidi, aby počkali na zjištění vyšetřování a až pak se vyjadřovali k Johnsonově budoucnosti.

„Zdá se, že to vyjde velmi brzy. Tak navrhuji, abychom počkali na fakta a neprobírali různé útržky spekulací o tom, co se možná stalo,“ řekla Trussová stanici Sky News.

Ministryně řekla, že ona sama se žádných večírků nezúčastnila ani na ně nebyla pozvána. Její podpora Johnsonovi je prý neochvějná.

„Má moji naprostou podporu,“ dodala Trussová. Připustila však také, že je zjevně potřeba změnit kulturu chování v Downing Street.