Tajný agent sbalil ekologickou aktivistku. Ta po letech vybojovala odškodnění

Aktivistka bojující za ochranu životního prostředí potkala Marka Kennedyho v roce 2003 v Nottinghamu. Vydával se tehdy za kolegu ekologa a vystupoval pod jménem Mark Stone. Téměř okamžitě jí padl do oka a vzájemná náklonnost brzy přerostla ve vztah.

„Mark byl okouzlující, odzbrojující. Měl stejné zájmy a stejnou vášeň pro politická témata, která jsme řešili. Prozradil mi spoustu svých intimních příběhů a tajemství. Velmi jsme se sblížili. Dva roky jsme spolu žili jako milenci,“ popisuje žena na webu Police Spies Out of Lives.

Senzační přítel měl prý blízko i k jejím rodičům. „Strávil u nich mnoho nocí. Byl na devadesátých narozeninách mé babičky. Seznámil se s celou mou rodinou,“ líčí. Po dvou letech se oba Britové v dobrém rozešli. Wilsonová se totiž stěhovala do Španělska.

„I poté jsme po mnoho let byli velmi blízkými přáteli,“ dodává Wilsonová. Až v roce 2010 se dozvěděla, že je její bývalý přítel ve skutečnosti ženatý policista a že byl na skupinu aktivistů nasazen jako tajný agent.

Když jí přátelé řekli, že žádný Mark Stone neexistuje, na velmi dlouhou dobu se jí prý zmocnily žal, paranoia a stud. Zradu si však Wilsonová nenechala líbit a britskou Metropolitní policii i koordinační policejní útvar NPCC (National Police Chiefs Council) zažalovala pro nehumánní a ponižující zacházení, porušení práva na soukromí a na svobodu vyjadřování. A vyhrála.

Soud v pondělí rozhodl, že jí policie musí vyplatit necelých 229 472 liber, v přepočtu přes 6,7 milionu korun. Uznal, že úřady svým chováním porušily ženina práva a že případ odhalil „zneklidňující a politováníhodná selhání“.

Mimo jiné se totiž ukázalo, že agent Kennedy spal během své mise, kdy se svými kolegy sledoval zhruba tisíc lidí z prostředí levicových a progresivních občanských skupin, ještě s dalšími devíti ženami. Jeden z těchto vztahů trval celých šest let.

Podle listu The Guardian svedlo sledované ženy od sedmdesátých let do roku 2010 velké množství agentů. Odškodnění za to v poslední době dostalo nejméně dvanáct žen včetně Wilsonové. Soud v jejím případě také ukázal na Kennedyho nadřízené, kteří prý museli o nepovoleném vztahu vědět, ale dívali se jinam.

Metropolitní policie ústy své komisařky pro profesionalitu Helen Ballové pochybení popsaná soudem připustila. „Uznáváme závažnost rozsudku vyneseného v případu, jenž nastínil sérii vážných selhání, která umožnila Kennedymu, aby byl dlouhodobě nasazen bez patřičného dohledu a dozoru,“ uvedla.

„Tím, že měl milostný vztah, Kennedy zašel za hranice výcviku a pokynů, které tehdy policisté v přestrojení dostávali. Soud nicméně shledal, že byl výcvik nedostatečný a že se při posuzování rizik, která mohou přinášet mužští agenti budující vztahy se ženami, mělo udělat víc. Přijímáme tato zjištění,“ dodala Ballová.

Policie také ujistila, že dnes už jsou postupy tajných agentů pod přísnější supervizí a posuzuje se třeba jejich psychická vyspělost, než jsou pro misi v přestrojení vybráni.

Soudci mimo jiné ocenili „houževnatost a vytrvalost Wilsonové“, protože za svou věc bojovala víc než deset let a většinu času úplně sama. Neměla totiž peníze na právníky.

Sama Wilsonová k odškodnění říká, že nyní jí nešlo ani o to, že jí policista zatajil svou identitu a navázal s ní vztah. Tuto rovinu totiž vyřešila už v roce 2017 cestou civilní žaloby. Teď prý měla na zřeteli něco mnohem většího. Policie podle ní porušila i její politická práva tím, že špehovala aktivity její i jejích kolegů z ekologických kruhů.

„Je to důležité, protože to už převyšuje skandál s tajnými agenty, kteří podvodem vlákali ženy do intimních vztahů. Porušení našich politických práv bylo tím důvodem, proč k nasazení došlo, a politická práva takto pošlapali tisícům lidí,“ cituje ji BBC.