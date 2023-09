Policista devatenáct let klamal partnerku falešnou identitou, šéfové to věděli

Britský policista svou profesní falešnou identitou po devatenáct let klamal vlastní partnerku. Celou dobu si myslela, že je podnikatel. O případu informoval deník The Guardian, podle nějž o podvodu věděli i mužovi nadřízení. Rodina Britky navíc tvrdí, že ji policie zastrašovala, aby se svým příběhem nešla do médií.