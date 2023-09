Jak vypadalo vaše vyšetřování případu?

Oslovili nás dva dny před provedením domovní prohlídky v Jevanech v bydlišti oběti. Výsledek byl negativní, nicméně vyšetřování odhalilo, že by se tělo mělo nacházet ve Slapské přehradě.

Jak hluboko dokáže pes tělo vyčenichat? A jak je možné, že se to takhle naučí?

Není to neomezené, ale když pach vychází z těla ven, pes je naučený, že ho musí označit, i kdyby to bylo malé množství.