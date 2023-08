V pletivu byly na jedné straně nohy, na druhé lebka, vzpomíná potápěč na Orlík

Jaké bylo vaše první setkání s miniponorkou Colombo One?

Ostravská Hlavní báňská záchranná stanice ji pořídila přímo pro pátrání v Orlíku v roce 1995. Byli jsme překvapení a zvědaví. Tehdy jsme odpotápěli na Orlíku první týden a našli první sud. Pak jsme sedm týdnů měli pauzu, ve které policie řešila svoji práci, zatýkání a podobně. Mezitím přišla sem do Ostravy z Ameriky ponorka a přijel i Američan, který nás ve Svobodných Heřmanicích v zatopeném lomu školil.

Jak takové zaškolení vypadá?

Vybraní kluci, kteří měli k technice blíž a bavilo je to, byli určení jako operátoři. Ti se zaškolovali podrobněji, učili se ponorku ovládat, čistit. My ostatní se seznámili s tím, co umí pod vodou, jak se tam chová, co snímá, jaké je zorné pole kamery. Ponorka je připojená na kabel, operační hloubku má až 304 metrů, ale my jsme měli kabel dlouhý 152 metrů.