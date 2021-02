Ubitý hasicím přístrojem? Jak ve skutečnosti zemřel policista bránící kongres

Policista Brian Sicknick zemřel, když bránil rozzuřenému davu demonstrantů ve vstupu do Kapitolu. | foto: Profimedia.cz

V americkém Senátu včera začalo oficiální vyšetřování vpádu příznivců Donalda Trumpa do Kongresu, takže senátoři by si mohli přibrat jeden záhadný detail: jak vlastně zemřel policista Brian Sicknick, jenž byl oficiálně zabit útočníky, přestože pro to není jediný důkaz.