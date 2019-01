Británie nevěří Mayové a uvažuje o odložení brexitu, píše místní tisk

Odluka se řídí článkem 50 lisabonské smlouvy o fungování EU a podle verdiktu Soudního dvora EU může Británie jednostranně brexit odvolat, případně ho ve shodě s dalšími unijními státy odložit.

A právě o odkladu podle The Daily Telegraph Londýn nyní uvažuje v obavě, že se v parlamentu včas nepodaří prosadit brexitovou dohodu, kterou Mayová s Bruselem dojednala.

Odchod koncem března ovšem podle agentury Reuters znovu zopakovala jako platný mluvčí Mayové v noci na úterý.

Deník uvedl, že tři jeho unijní zdroje potvrdily, že Britové sondují možnosti k prodloužení zmíněného článku 50. Takovéto řešení v případě krizového scénáře již dříve nevyloučila konzervativní poslankyně a náměstkyně ministra pro kulturu, média a sport Margot Jamesová.

O brexitové dohodě měl parlament hlasovat již loni v prosinci, Mayová to ale kvůli značnému odporu i mezi vlastními poslanci odložila. Nově by parlament měl dohodu posuzovat v nadcházejícím týdnu.

Česká vláda v pondělí schválila návrh zákona, který má po brexitu ochránit tisíce Britů žijících v České republice, a v důsledku tím pomoci i 40 tisícům Čechů, kteří žijí a pracují ve Velké Británii. Nyní návrh posílá parlamentu. V případě „tvrdého brexitu“, tedy když Velká Británie na konci března opustí Evropskou unii bez dohody, by bez speciálního zákona hrozily těmto lidem problémy.

„V té chvíli by se britští občané na území České republiky dostali do pozice občanů třetích zemí a to by samozřejmě znamenalo obrovské komplikace pro ně a recipročně by to znamenalo komplikace pro naše občany ve Velké Británii,“ řekl ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček.