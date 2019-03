Britští poslanci budou v pátek opět hlasovat o rozvodové dohodě s EU

Vláda se podle všeho k oddělení dvou částí brexitového balíčku uchýlila proto, aby hlasování nezablokoval šéf Dolní sněmovny John Bercow, který nechtěl umožnit opakované rozhodování o totožném návrhu.

Bercow v reakci na předložení nového vládního usnesení řekl, že jeho požadavek byl splněn. Hlasování by se tedy mělo uskutečnit v pátek v 15:30 SEČ. Britský parlament dostal od zbylých zemí EU na schválení brexitové dohody čas do konce tohoto týdne, pakliže má být brexit odložen do 22. května.

V opačném případě by se podle závěrů posledního unijního summitu musel Londýn do 12. dubna rozhodnout mezi brexitem bez dohody a delším prodloužením dvouleté lhůty, s nímž by se ovšem pojila účast ve květnových volbách do Evropského parlamentu.

Britská vláda se domnívá, že pokud v pátek sněmovna vládní návrh schválí, odkladu brexitu do 22. května nic nebude bránit. Podle úřadu premiérky je postup z právního hlediska v pořádku, protože závěry unijního summitu v souvislosti s prodloužením vyjednávacího období zmiňují pouze dohodu o vystoupení.

Generální prokurátor Geoffrey Cox pak uvedl, že nový plán je „zcela v souladu se zákonem a zcela rozumný“. Například reportér televize Sky News Lewis Goodall ale na twitteru upozornil na zjevný rozpor s britským zákonem z loňského roku o odchodu z EU. V něm je prý uvedeno, že dohoda o vystoupení a rámec budoucích vztahů musí být schváleny přijetím jediného usnesení. Podle moderátora televize ITV Roberta Pestona bude muset být zmíněný zákon upraven.



Novináři na twitteru naznačují, že pro Brusel by samostatné schválení rozvodové dohody nemělo představovat problém. „Nutnou podmínkou pro spořádaný odchod je pouze dohoda o vystoupení. Politickou deklaraci se hodí mít,“ citoval reportér webu BuzzFeed News Alberto Nardelli „vysoce postaveného unijního činitele“.

Mayová stále nemá podporu většiny poslanců

Nehledě na právní otázky, oddělení dohody od deklarace o budoucím partnerství podle všeho mnoho nemění na tom, že plán premiérky Theresy Mayové zatím ve sněmovně nemá dostatečnou podporu. Ve středu sice po jejím slibu brzké rezignace naznačovala změnu postoje řada euroskeptiků v její Konzervativní straně, pro severoirskou Demokratickou unionistickou stranu (DUP) je ale dokument stále nepřijatelný.

Opoziční labouristé pak avizovali, že pro podmínky brexitu dojednané vládou nezvednou ruku ani napotřetí. „Labouristická strana nepodpoří tento nejčerstvější zoufalý pokus premiérky. Rozdělení dohody o vystoupení a politické deklarace by nás odsoudilo k nejslepějšímu ze slepých brexitů,“ řekl ve čtvrtek stínový ministr pro brexit Keir Starmer.

Podle hlavní politické zpravodajky BBC Laury Kuenssbergové si je tým premiérky Mayové vědom toho, že šance na úspěch nejsou velké. Chce ale prý vyzkoušet, zda si „brexitáři troufnou hlasovat proti brexitu v den, který měl být datem brexitu“. „Čirá politika,“ komentoval vývoj moderátor ITV Peston. „Vláda si záměrně vybrala zítřek, tedy původní den brexitu, aby vyvinula tlak na zákonodárce,“ napsal.