Senzibil chce telepaticky zastavit brexit. Mysleme na Mayovou, vyzývá masy

„Vyzývám a prosím lidi, aby se vždy v 11:11 dopoledne a 11:11 večer zamysleli - i kdyby jen na pár sekund - a poslali Therese Mayové zprávu, ve které ji požádají, aby zastavila článek 50 a země tak zůstala v Evropské unii. Energie se dá předat, dá se získat a kolektivní energie od lidí, kteří chtějí něčeho dosáhnout, je obrovská,“ popsal svůj odvážný plán pro The Guardian.



V „tento velmi mystický čas“ bude Mayové vysílat myšlenky z tajného místa nedaleko svého domova v Izraeli.

Odtamtud jí chce v první řadě vnuknout představu samy sebe, jak podepisuje deaktivaci článku 50 Lisabonské smlouvy o fungování EU, kterou se proces vystoupení z Unie řídí. Mimoto však chce Mayovou telepaticky přesvědčit, aby pro Brity vypsala druhé brexitové referendum.

Dvaasedmdesátiletý televizní kouzelník, který má kromě izraelského také britské občanství, své premiérce už minulý týden napsal otevřený dopis. V něm jí pohrozil, že jí odchod Británie z EU nedovolí. „S veškerým svým obdivem k vám, telepaticky vám v tom zabráním. A věřte mi, že jsem toho schopen. Než přistoupím k takto drastické akci, apeluji na vás, abyste okamžitě zastavila celý proces, dokud ještě máte tu šanci,“ napsal.

Zároveň premiérce, která kvůli chaosu kolem brexitu čelí vzpouře i ve své vlastní straně, slíbil, že svou mentální silou zajistí, aby předseda opozičních labouristů Jeremy Corbyn „nikdy nedostal klíče od domu na Downing Street 10“. Právě tam je totiž tradiční sídlo předsedy britské vlády.

Nejznámější současný šarlatán, říká o mágovi Sisyfos

Senzibil se s Mayovou údajně zná dlouhá léta, což jí nezapomněl připomenout. „Tři roky před tím, než jste se stala premiérkou, jsem vám předpověděl vítězství, když jsem vám na svém cadillacu ukázal lžíci Winstona Churchilla a požádal vás, abyste se jí dotkla,“ píše Geller.

Mayová podporu pro dohodu o brexitu nemá Premiérka Theresa Mayová se v Dolní sněmovně nadále snaží získat podporu pro brexitovou dohodu, kterou britští poslanci opakovaně odmítli. Stále ovšem nemá dostatek hlasů. Třetí hlasování se tak v úterý neuskuteční. Zároveň opět nevyjasnila, jaký postup by její kabinet zvolil po definitivním ztroskotání dokumentu, a dokonce naznačila, že by nemusela realizovat scénář, který by schválil parlament. Šéf opoziční labouristů Jeremy Corbyn chce, aby řízení brexitu převzala sněmovna. (čtk)

Jako médium se totiž nejvíce proslavil trikem, ve kterém údajně pouhou silou telepatie ohnul lžičku. Svůj cadillac si pak nechat oblepit lžícemi z celého světa. Český klub skeptiků Sisyfos však o něm poznamenává, že jde „snad o nejznámějšího současného šarlatánského eskamotéra“.

„Své schopnosti prý získal od mimozemšťanů a soudil se v několika případech o miliony dolarů, když byl obviněn, že nemá ‚psychické‘ schopnosti,“ píše klub s tím, že Gellerovy údajné schopnosti už veřejně vyvrátilo několik lidí. Senzibil i přesto dále vydělával prodejem „paranormálních“ sad a knih s návodem, jak patřičné schopnosti získat.



Nyní podle svých slov vnímá, že Britové brexit nechtějí, a cítí potřebu zasáhnout. „Možná přicházím příliš pozdě, alespoň se však s vypětím všech sil snažím využít své paranormální schopnosti. Mám obrovské obavy, že Theresa Mayová vystoupí z EU. To by byla tragédie. Hlavně pro mladé lidi. Nastane ekonomický chaos. Nazývám to katastrofou a cítím ji. Nazvěme to mimosmyslovým vnímáním,“ uvedl senzibil pro agenturu Reuters.

Lidí, kteří Gellerovu výzvu přijmou a telepaticky budou Mayové vždy v 11:11 vysílat prosbu, aby dramatický odchod své země z EU zastavila, mohou být i podle víkendového dění v Londýně až statisíce.

V britské metropoli totiž demonstroval téměř jeden milion odpůrců brexitu. Ti žádají, aby se další rozhodnutí „přenechala lidem“, a jejich petice za zrušení brexitu už nasbírala přes čtyři miliony podpisů.

Senzibil Geller se však nebojí, že by bombardováním premiérčiny mysli překročil nějaké etické hranice. „Jen jí dávám návod, jak lépe pochopit situaci. Otevírám její mysl, aby byla schopná naslouchat zprávám od lidí,“ míní.

