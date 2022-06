Zastřelil jsem je. Muž zavedl policii k tělům dvojice pohřešované v Amazonii

Detektiv brazilské federální policie Eduardo Fontes ve čtvrtek uvedl, že hlavní podezřelý se přiznal v úterý večer a podrobně vylíčil, co se dvojici stalo. „Policie bude na identifikaci pozůstatků spolupracovat s Interpolem. Zřejmě to potrvá několik dnů,“ uvedl Fontes.

Podle něj není vyloučené, že v souvislosti s tímto případem policie zatkne ještě další lidi. Motiv činu vyšetřuje.

Hlavním podezřelým je jednačtyřicetiletý Amarildo da Costa de Oliveira, zvaný Pelado. Jeho příbuzní v uplynulých dnech popírali, že by se dopustil něčeho nezákonného a tvrdili, že policie ho k doznání přinutila mučením. Policie zatkla i Peladova bratra.

Oba muži se pohřešují od 5. června. Naposledy byli se svojí lodí viděni u domorodého teritoria sousedícího s Peru a Kolumbií.

Jde o oblast, která je dějištěm násilných střetů rybářů a pytláků s vládními agenty, píše agentura AP. Na zmizení dvojice úřady upozornilo sdružení domorodých obyvatel Univaja a domorodci se podíleli na pátrání.

Sedmapadesátiletý nezávislý novinář Phillips, který spolupracoval i s deníkem The Guardian či The Washington Post, v Amazonii sbíral informace pro knihu. Do džungle se vydal s Pereirou, který dříve pracoval pro vládní agenturu Funai.

Tato Národní nadace pro indiány má na starost ochranu domorodého obyvatelstva, včetně například vytyčování chráněných rezervací, v nichž indiáni žijí. Pereira dostával kvůli své práci výhrůžky, třeba kvůli kampani proti nepovolenému rybaření.