Misionáře u nás nechceme. Brazilským domorodcům došla s věrozvěsty trpělivost

Eliseio Marubo v říjnu požádal brazilské kmenové vůdce, aby odložili své rozepře a probrali to, co považuje za společného protivníka. Tentokrát ale nešlo o nelegální těžaře dřeva nebo hledače zlata. „Nadešel čas postavit se těm, kteří je předčí. Misionářům,“ hřímal Marubo.



Setkání se odehrálo na kraji údolí Javari, jednoho z nejrozlehlejších domorodých území v Brazílii. Odhadem tu žije 6 300 indiánů a jde o místo s největším počtem dosud nekontaktovaných lidí na světě.

Trvalá izolace učinila z údolí jedno z nejlákavějších míst pro křesťanské misionáře, kteří se snaží všemožně dostat k posledním lidem na planetě, kteří ještě v životě neslyšeli jméno Ježíš Kristus.

Podle listu The Washington Post (TWP) je ale jen málo náboženských skupin, které jsou tak odhodlané domorodce kontaktovat, jako američtí evangelisté. Ti do svých map zanáší potenciální bydliště indiánů a cestují za nimi pomocí letadel i kanoí. Někteří už při tomto úsilí přišli o život.

Snaha obrátit domorodce na „pravou víru“ ale podle ochránců práv původních obyvatel stále více koliduje s brazilskou legislativou, podle níž mají domorodci právo na dobrovolnou izolaci. Kontaktovat izolovaná společenství bez vládního povolení je rovněž nezákonné.

Misionáři se na pandemii neohlíží

Domorodé komunity v údolí Javari se nyní proti „nechtěnému náboženskému postupu na svém území“ vůbec poprvé brání společně právní cestou. „Napadají naše teritoria bez svolení nás i úřadů,“ líčí Marubo, jenž je prvním domorodým právníkem, jenž z údolí Javari vzešel.

Marubo loni podal jménem národů žijících v Javari žalobu s cílem zamezit misionářům v přístupu. Pomyslnou poslední kapkou se stal incident ze začátku loňského roku, kdy se trojice amerických misionářů snažila dostat k izolovanému kmeni Korubo a potenciálně ho vystavila koronaviru.



Ačkoli soudce nařídil předběžné vyhoštění misionářů spolu s brazilskou odnoží americké evangelizační organizace New Tribes Mission, domorodcům to nestačí. Marubo totiž slyšel zvěsti, že se Američané opět do vesnic vrátili a obrátil se proto na shromážděné vůdce.

„Musím slyšet, co víte. Nechci, aby zůstali mimo naše území jen během pandemie, chci se jich zbavit nadobro,“ prohlásil. Podle TWP je Marubo přesvědčen o tom, že většina domorodců je na jeho straně.

Moji loď vede Ježíš, hlásá misionář

„Během let jsem pozoroval, jak se náboženská geografie lesa mění. Evangelikalismus postupně předběhl katolicismus. Misionáři získali politické pozice, ve kterých jejich rozhodnutí mohla přímo ovlivnit izolované domorodé skupiny. Jejich kostely jsou téměř všude,“ líčí Marubo.

Za hrozbu ale misionáře začal považovat až kvůli pandemii - pokus dostat se nelegálně do Koruba ho rozzuřil a následovala zmíněná žaloba.

K trojici, která se pokusila do údolí dostat, patřil i známý misionář Andrew Tonkin, kterého brazilští úředníci ze vstupu na izolovaná území bez povolení obvinili již několikrát. Tonkin, jenž si nechá říkat pastor André, do regionu přijel poprvé v roce 2017. Údajně ho sem povolal sám Bůh.



Tonkin se zaměřil právě na údolí Javari. Do odlehlých částí létal soukromým letadlem a za domorodci pokračoval na kánoi. Svá dobrodružství sdílel na sociálních sítích s hashtagem #JesusGuidesMyBoat (Moji loď vede Ježíš).

Ať zůstanou ve městech, vzkazují vůdci

„Říkal, že lidé zemřou, pokud neuslyší slovo Boží. Tvrdil, že musí udělat, co mu Bůh řekl. Tonkin plánoval mise k izolovaným národům s dalšími Američany,“ uvedl domorodý misionář Pepe Mayoruna. Tonkin, jenž nyní šíří víru v Iráku, veškerá obvinění popírá s tím, že žádné zákony neporušil.



Kmenoví vůdci se na podzimním setkání podle TWP shodli, že bude lepší, když misionáři zůstanou doma. „Hledají mladé lidi a kazí je svými nápady,“ řekl jeden z nich. „Ať zůstanou ve městech a nejezdí,“ prohlásil další.

„Američtí misionáři tu byli 65 let. Obrátili komunitu proti sobě a rozdělili ji na ty, kteří je chtěli, a ty, kteří je odmítali,“ líčí Gilberto z vesnice kmene Marubo. „Nedávno sem v rozporu se soudním příkazem přišli, aby od lidí získali podpisy na petici požadující o jejich návrat,“ dodal muž.



„Požádám o další soudní příkaz. Nechceme, aby se vraceli, vede to jen problémům. Vím, že se američtí misionáři se nevzdají bez boje, ale já také ne,“ trvá na svém Marubo.