Neseme slovo Boží a možná koronavirus. Misionáři míří k amazonským kmenům

Na svůj aktuální projekt se evangelická organizace Ethnos360, dříve zvaná New Tribes Mission, chystala dlouho. Protože se chce vydat do „nejtemnějšího, nejneproniknutelnějšího, nejobtížněji dosažitelného místa Jižní Ameriky“, jak to líčí člen organizace Jeremiah Diedrich na propagačním videu, potřebovala dokonce helikoptéru.

Teď ji má. „Bůh udělá cokoli, aby lidstvo uslyšelo jeho slovo. Je-li nezbytná helikoptéra, On ji poskytne,“ zdůraznil svým stoupencům prezident misijní organizace Edward Luz na konci ledna. Stroj bude řídit Jeremiah Diedrich, který vyložil, že helikoptéra nepatří ani Ethnos360, ani sponzorům a partnerům: „Je to Boží helikoptéra, která existuje pro Boží slávu. Když se na ni díváme, musíme pamatovat na to, že ji Bůh poskytl pro svou slávu a pro růst svého království.“

A boží říši chce skupina rozšiřovat v amazonském pralese. O tamní duše. Pro lidské bytosti, v nichž ony duše sídlí, to může být bez asistence lékařů vraždící mise, nejen kulturní šok.

Šíříme nemoci a sexuální zneužívání. A otroctví

Ostatně, evangelická organizace má v páchání masakrů zkušenosti. Již dříve podnikla misijní invazi do východoamazonské oblasti obývané kmenem Zo’é. Nejprve, počínaje rokem 1982, tam shazovala z letadla na kmenové vesnice „dárky“. V roce 1987 se do oblasti evangelíci pod Luzovým vedením vydali osobně. U hranic kmenového teritoria si zřídili tábor a začali se pokoušet o navázání kontaktu. Ačkoli při prvním dostaveníčku obdrželi v listopadu roku 1987 od stočlenné delegace Zo’é výměnou za své dary výmluvné stanovisko v podobě zlomených šípů, zůstali.

Měli velký úkol, naučit se řeči domorodců, aby mohli začít vysvětlovat Bibli a rozsévat slovo Boží. Místo toho rozsévali smrt. Následkem misijního působení bylo rozšíření malárie a chřipky, nemocí, které kmen do oné doby neznal. A na něž nebyla těla domorodců připravena. Mezi lety 1987 a 1997, když misionáře z oblasti vykázala státní agentura pro domorodá území FUNAI, na choroby zahynulo zhruba 45 domorodců. Kmen se z toho zotavuje dodnes.

Nebyl to jediný náboženský otisk evangelické organizace v Amazonii. Velmi civilizovanou stopu nechal u „prehistorických“ lidí, jak pohrdlivě mluví o původních obyvatelích Amazonie současný brazilský prezident Jair Bolsonaro, misionář Warren Scott Kennell. Jeho působištěm byla v letech 2008 až 2011 oblast západní Amazonie.

V navazování kontaktů byl zdatnější než jeho misijní kolegové. Mluvíme však bohužel především o navazování kontaktů s mladými dívkami. S domorodými holčičkami, některým z nich bylo pouhých dvanáct let. A jeho „misijní činnost“ měla podobu sexuálního zneužívání. Když ho zatkly úřady na letišti v americké Floridě, nalezli u něj přes 940 fotografií dětské pornografie z jeho amazonského pobytu. Na jednom snímku má sex s předpubertální dívkou. „Kennell představuje nejhorší druh zločince. Takového, jehož kořistí jsou nevinné děti,“ uvedla agentka, která jeho případ šetřila. Byl odsouzen k osmapadesáti letům ve vězení.

A podle státních žalobců pracoval pro misijní organizaci i Manoel de Oliveira. V roce 2018 obdržel tříletý trest, proti němuž se odvolal, za to, že držel domorodce z kmene Zo’é v otrockých podmínkách na svých plantážích na oříšky kešu.

Nový misijní projekt

Teď se jeho misijní organizace chystá do Amazonie znovu. Helikoptéru už Bůh poskytl, na křižáckou výpravu čeká v Cruzeiru do Sul, pětapadesát kilometrů od rezervace, v oblasti západní Amazonie. A tam je podle organizace Survival International největší koncentrace zatím nekontaktovaných národů a skupin na světě.

Že se je chystá navštívit civilizace v tom nejtmářštějším vydání, o tom zatím obyvatelé chráněného území, kteří dávají přednost životu v ústraní, nemají tušení. Ovšem odborníci a aktivisté, kteří o misijním projektu vědí, mají velké a oprávněné obavy.

„Plán použít helikoptéru, aby se objevily dosud nekontaktované kmeny, je nebezpečný a nezodpovědný,“ soudí organizace Survival International a na adresu misionářů dodává: „Očividně nemají v úmyslu respektovat jasnou touhu oněch domorodých obyvatel, aby je svět nechal na pokoji. Jakýkoli pokus vynutit si kontakt znamená riziko, že domorodce nakazí smrtelnými chorobami.“

A připomíná, že o ohleduplnosti přístupu evangelíků není možné mít iluze: „Strašlivé dějiny vynuceného kontaktování, které organizace za posledních šedesát let udělala, vyústily v úmrtí a destrukci mnoha do té doby nekontaktovaných lidí a národů a měly by sloužit jako ostré varování, aby se organizaci nedovolilo dostat se kamkoli poblíž zranitelným kmenům. Brazilská vláda musí jednat hned teď, aby zabránila genocidním plánům organizace.“

Bolsonaro: prales vytěžit, indiáni už mohli být vyhlazeni

Bude přání vyslyšeno? V brazilském politickém kontextu by to bylo překvapením. Kromě nadpozemské pomoci, která jí „seslala“ helikoptéru, má totiž organizace bezohledných misionářů i velmi světská želízka v ohni. Na její straně stojí i prezident Bolsonaro. Právě ten jmenoval do čela nejklíčovějšího oddělení organizace FUNAI, nazvaného Koordinace izolovaných a nedávno kontaktovaných indiánů, pana Ricarda Lopeze Diase. Dlouholetého misionáře organizace Ethnos360.

V letech 1997 až 2007 působil Dias mezi indiány kmene Matsés v amazonském údolí Javari. „Ricarda známe dobře,“ vzpomíná na něj náčelník Waki v listu Folhja de S. Paulo. „Naučil se naši řeč. Nechceme tady jeho kostel, protože mi nedovolí malovat si na tvář, nenechá mě čichat rapé, nenechá mě používat žabí jed. Proto ho tady nechci,“ vysvětlil vůdce kmene s odkazem na druh tabáku, jehož konzumace se kolektivně sdílí členy kmene, a látku z žab používanou při lovu.

Evangeličtí misionáři však doufají, že s Bolsonarem u moci jejich moc poroste. Navzdory tomu, že jejich plány jsou podle serveru Common Dreams pravděpodobně v rozporu s brazilskou ústavou i mezinárodní Americkou deklarací práv domorodých národů, kterou podepsala i Brazílie.

Brazilský prezident nezastírá ve vztahu k původním obyvatelům Amazonie rasistickou povýšenost. Mluví o nich jako o zvířatech v zoo a prohlásil, že „je ostuda, že brazilská kavalerie nebyla tak efektivní jako Američané, kteří indiány vyhladili“. A je to uzavřený kruh. Na jedné straně Bolsonaro prosazuje zájmy těžařských a farmářských skupin, které prales, klíčový pro celou zeměkouli, díky jeho politice postupně kvůli ziskům kácejí – a na straně druhé křesťanským evangelickým strukturám vděčí za to, že se do prezidentského úřadu dostal. I proto po svém zvolení začal jejich zástupce dosazovat do mocenských pozic.

Riziko genocidy. A dnes zahrnuje i koronavirus

Lidskoprávní organizace varují, že Bolsonarova agresivní protěžařská a protiekologická politika nerespektující postavení domorodých skupin eskaluje a již nyní hrozí indiánům ’genocidou’“.

Dnes je nebezpečí o to větší, že součástí hazardu misijní kolonizace je zavlečení koronaviru, který má v Brazílii již na tři tisíce nakažených a téměř osm desítek mrtvých, navzdory nepříčetným výrokům krajněpravicového vůdce země, podle něhož je pandemie pouhou „mediální hysterií“ a „výmyslem“.

„Indiány zabíjely spalničky a plané neštovice, ale skutečným neřádem příběhu byly respirační nemoci. A koronavirus je jednou z nich,“ varoval Douglas Rodrigues, z oddělení preventivní medicíny Deferální university Sao Paulo, který se zabývá prací s domorodými obyvateli.

„Tento virus je potenciálním zabijákem, který může snadno vymazat celou komunitu,“ uvedl pro list The Guardian polský lékař Adam Mol, který mezi odlehlými kmeny v údolí Javari pracuje. Lékař Lucas Albertoni souhlasí, pracuje s kmenem Korubo, jejichž tři vesnice za přísných zdravotních i bezpečnostních opatření kontaktovala v posledních letech agentura FUNAI.

Jedna z osad od té doby musí být v izolaci. „Běžná chřipka se může bez zdravotnické pomoci vyvinout během několika dní v zápal plic a sepsi,“ uvedl s tím, že kontaktovaní domorodci jsou stále vystaveni ohrožení, protože vybudování imunity chce čas. „Jsou vysoce rizikovou skupinou pro koronavirus,“ uzavírá.

Douglas Rodriguez shrnuje, že současná hrozba Covid-19 připomíná všem, jak vražedný může být nový virus pro kohokoli, kdo proti němu nemá imunitu. V tomto ohledu jsme pro koronavirus „divoši“ my všichni, uvedl.

Evangeličtí misionáři chtějí riziko zavlečení koronaviru šířit s božím slovem mezi indiány navzdory tomu. „Cesta je připravená. Jsou přichystáni vpadnout do oněch oblastí a ony kontakty uskutečnit. Mise jejich organizace je jasná,“ varuje Rodriguez.