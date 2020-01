Saúdský korunní princ se Bezosovi po hacknutí telefonu vysmíval, tvrdí OSN

O údajném kybernetickém útoku poprvé informoval britský deník The Guardian. Bezos si s MBS, jak je korunní princ znám, vyměnil v dubnu 2018 pozdravy přes službu WhatsApp. Z účtu korunního prince o několik týdnů poté přišlo Bezosovi video, které obsahovalo virus. Z Bezosova telefonu pak začalo odcházet neobvykle velké množství dat.

Experti OSN, který se kauzou zabývají v rámci vyšetřování smrti saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího, s odvoláním na forenzní analýzu tvrdí, že důkazy naznačují „možné zapojení“ MBS do kyberútoku.

V listopadu 2018 a únoru 2019 z WhatsApp účtu korunního prince odešly zprávy, které „odhalovaly soukromé a důvěrné informace o Bezosově osobním životě, které nebyly dostupné z veřejných zdrojů“, napsali zpravodajové.

MBS podle nich naznačoval, že ví o Bezosově mimomanželském poměru s bývalou televizní moderátorkou Lauren Sanchezovou ještě předtím, než se vztah stal veřejně známým. Podle pracovníků OSN Bezos obdržel fotku ženy podobné Sanchezové se „sardonickým popiskem“.

„Přít se s ženou je jako číst licenční smlouvu k softwaru. Nakonec musíš vše ignorovat a kliknout, že souhlasíš,“ stálo v něm podle deníku The Washington Post, který Bezos vlastní.

Zpráva přišla přesně v době, kdy Bezos a jeho manželka přemýšleli o rozvodu. The Washington Post upozorňuje, že v tu dobu neexistovaly o kolapsu Bezosova manželství vůbec žádné veřejné zprávy.

Důvod kyberútoku

Podle zpravodajů OSN mělo být cílem kyberútoku a následujících zpráv „ovlivnění, pokud ne (přímo) umlčení“ reportáží deníku The Washington Post o Saúdské Arábii. Zvláště kritické články o režimu v Rijádu psal právě zavražděný Chášukdží.

Zprávy Bezosovi přišly měsíc po říjnové vraždě Chášukdžího na saúdském generálním konzulátě v Istanbulu. Zpravodajové OSN poukazují, že ve stejné době byl Bezos a Amazon terčem saúdské online kampaně v souvislosti s reportážemi deníku The Washington Post o novinářově smrti.

Podle Washington Postu stál za kyberútokem stejně jako celou online kampaní bývalý poradce korunního prince Saúd Kahtání, který byl v souvislosti s Chášukdžího vraždou vyšetřován. Saúdská prokuratura jej však propustila pro nedostatek důkazů.

Zpravodajové OSN si myslí, že kyberútok na Bezose je součástí širší saúdské kampaně umlčování oponentů režimu. Vyzývá USA a další státy, aby záležitost vyšetřily.

Reakce Sáudů a Bezose

Saúdský ministr zahraničí Ádil al-Džubajr odmítl reportáž Guardianu jako absurdní. Myšlenku, že MBS vydal příkaz k kyberútoku na Bezose, označil za „pošetilou“. Odmítl též zprávu OSN s tím, že jedná o „stanovisko“ postavené na zprávě soukromé společnosti, která nebyla ověřena nezávislou agenturou.

Zpravodajové OSN vychází ze zprávy Anthonyho Ferrantea, bývalého šéfa kyberbezpečnosti FBI. Toho Bezos najal, aby prozkoumal zabezpečení jeho telefonu poté, co informace o jeho aféře se Sanchezovou, včetně textových zpráv, které si dvojice zasílala, zveřejnil americký bulvární list National Enquirer.



Bezos tvrdil, že jej majitelé listu, mediální společnost American Media Inc (AMI), vydírali a hrozili mu, že zveřejní jeho intimní fotografie, pokud veřejně neprohlásí, že zprávy listu o něm nejsou politicky motivované.

The Washington Post tvrdil, že AMI je propojená s Saúdskou Arábií a americkým prezidentem Donaldem Trumpem, vůči němuž je deník velmi kritický. Bezos zveřejnil emaily, které mu měl poslat člen představenstva AMI Dylan Howard.

Bezosův mluvčí odmítl zprávy o hacknutém telefonu komentovat. Nejbohatší člověk na světě ve středu zveřejnil na svém Twitteru fotografii, na které se účastní říjnové vzpomínkové slavnosti na počest zavražděného Chášukdžího.

Pokud by USA zahájily vyšetřování případu, zřejmě by jej podle The Washington Post vedla FBI. Ta by však čelila obtížným diplomatickým rozhodnutím, kdyby našla dostatek důkazů o angažmá někoho ze saúdské vlády.



Podle deníku není jisté, zda by se rozhodla někoho obvinit a ohrozit tak diplomatické vztahy mezi Spojenými státy a Sáudskou Arábií za předpokladu, že daný jedinec nikdy nebude v USA čelit soudu.