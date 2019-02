Bezose vydíral bulvár. Chtěl zveřejnit jeho nahé selfie milence

E-mail, který přišel právníkovi Gavina de Beckera, Bezosova přítele, který Washington Post pomáhal s vyšetřováním politického vlivu na AMI. Údajně ho odeslal člen představenstva AMI Dylan Howard. V zájmu urychlení situace, a vzhledem k tomu, že Washington Post publikoval nepodložené zvěsti o původní zprávě National Enquireru, Vám popíši, jaké fotografie jsme během rešeršování získali. Kromě selfie, která ukazuje, co váš klient nosí pod páskem – které se jinak hovorově říká d*ck pic – Enquirer získal devět dalších fotografií: Obličej pana Bezose na pracovním jednání



Odpověď slečny Sanchezové, fotografii na které kouří cigaretu způsobem evokujícím orální sex



Pan Bezos bez trika, drží telefon v levé ruce a má na sobě snubní prsten. Na sobě má buď těsné černé kalhoty nebo kraťasy – a jeho penis v erekci prochází je vidět skrze jejich zip.



Selfie celého těla pana Bezose, který má na sobě těsné boxerky. Telefon drží v levé ruce, na jednom z prstů má snubní prsten.



Selfie oblečeného pana Bezose



Fotografie téměř nahého pana Bezose



Nahá selfie v koupelně – pan Bezos má „na sobě“ jen snubní prsten a bílý ručník. Je vidět vršek jeho pubického ochlupení.



Slečna Sanchezová v červených šatech s hlubokým dekoltem. Šaty odhalují část jejího rozkroku



Slečna Sanchezová v červených bikinách se zlatými detaily odhalující její výstřih

Žádného editora by netěšilo, že musí takovýto e-mail napsat. Doufám, že převládne selský rozum – a to rychle. Dylan