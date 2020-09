Policista kritizoval Lukašenka, jeho cesta za svobodou vedla přes ruskou celu

Policejní vyšetřovatel Andrej Ostapovič se týden po volbách v Bělorusku rozhodl, že už nemůže dál mlčet. Víru v Lukašenka sice dávno ztratil, zlom ale nastal až při jeho první víkendové směně po hlasování. Musel totiž vyšetřovat protestující zadržené v Minsku za poškození policejního auta.

„Na vlastní oči jsem viděl nezákonné chování policie. Věděl jsem, že se zásahů nezúčastním, musel jsem něco říct,“ uvedl Ostapovič, jenž údajně nechal 16. srpna na stole svou rezignaci a odjel do Moskvy. Dopis, kde označil Lukašenka za diktátora, dal na Instagram, kde se začal šířit.

Policistův život se od té chvíle změnil. Tvrdí, že ho mimo jiné zadrželi v Rusku, ukrýval se před běloruskou policí v lesích a nakonec utekl do Polska. Ruští i běloruští úředníci odmítli jeho případ komentovat.



Ostapovič je jedním z mála státních zaměstnanců, kteří po propuknutí protestů Bělorusko opustili. Ačkoli Lukašenko čelil stávkám ve státních továrnách, zatím nezažil dezerci žádného z předních členů kabinetu a zdá se, že si nadále udrží také podporu bezpečnostního aparátu.

Po příjezdu do ruského hlavního města měl Ostapovič od svého přítele u běloruské policie dostat zprávu, že ho režim hledá. Podle listu The Moscow Times proto kontaktoval Lotyšsko, které mu slíbilo udělení víza, jakmile se mu podaří dostat přes rusko-lotyšskou hranici.

Noc v ruské cele v Pskově

Když ale ke hranicím dorazil, Rusové ho nenechali projít kvůli omezením v souvislosti s covidem-19. Lotyšsko mu proto údajně doporučilo, aby se obrátil na jeho konzulát v Pskově. Ostapovič tvrdí, že tam ho po příjezdu zadržela ruská policie a obvinila ho z porušování veřejného pořádku.

Po noci ve vězeňské cele Ostapoviče propustili. Popsal, že venku už na něj ale čekalo sedm mužů, o kterých si myslí, že patřili k ruské Federální bezpečnostní službě (FSB). Zavázali mu oči, naložili ho do auta a přivázali mu ruce k závaží. „Začal jsem přemýšlet, jestli mě nehodí do řeky. Umím dobře plavat, ale se závažím o třiceti kilogramech by to nešlo,“ popsal.

Ačkoli v Bělorusku od začátku protestů už několik aktivistů zmizelo, většina se podle severu news.tut nakonec znovu objevila. Nikoli ale ředitel vojenského muzea Nikita Krivtsov, jenž údajně odmítl podepsat volební protokol o Lukašenkově vítězství a později ho našli mrtvého v lese. Jeho smrt nicméně podle úředníků neměla povahu trestného činu.

„Nevíte, co s vámi udělají. Mohli klidně zinscenovat mou smrt jako nehodu,“ řekl Ostapovič. Po několika hodinách ho únosci vysadili těsně za hranicemi v běloruské Vitebské oblasti a údajně mu řekli, že na pět let nemůže do Ruska, protože se v červenci zapojil do spiknutí proti Vágnerově skupině žoldáků



Bělorusko v červenci zadrželo na svém území třiatřicet žoldnéřůz Ruska a obvinilo je, že přijeli s cílem destabilizovat zemi. Běloruská vláda ale později uvedla, že žoldnéři byli nalákáni do pasti, která byla součástí speciální operace naplánované ukrajinskou bezpečnostní službou.

„Bylo to naprosto absurdní tvrzení, ale nechtěl jsem pokoušet své štěstí a nezpochybňoval jsem to,“ líčí Ostapovič, kterého Rusové vysadili na prázdné silnici a oficiálně ho tak nepředali Bělorusům. „Udělali to, protože Rusko těsně po volbách ještě nepodporovalo Lukašenka,“ myslí si.

Musíme vydržet až do konce

Ostapovič zůstal na cestě sám jen chvíli, protože se k němu začalo přibližovat auto, které považoval za běloruskou policejní dodávku. Utekl proto do blízkého lesa, kde strávil dalších pět dní a pil vodu z potoka.

„Naštěstí jsem měl u sebe několik čokoládových tyčinek, jinak všechno zůstalo na hotelu v Pskově,“ líčí. První dvě noci se Ostapovič skrýval před běloruskou policií a poté se vydal na dlouhou cestu do bezpečí.

„Byl jsem dezorientovaný, zasekl jsem se v bažině a jednu noc mě pronásledoval divočák,“ líčí. Po dvou týdnech od příspěvku na Instagramu nakonec 3. září dorazil do Polska. V Bělorusku nyní čelí oficiálním obviněním z „protiprávního jednání státního úředníka“.

„Bělorusko oslabí každé zběhnutí jako je to moje. Musíme bojovat až do hořkého konce a zbavit se diktátora. Nakonec musí přehrada prasknout,“ uzavírá.

