Belgický princ se na večírku v Córdobě nakazil koronavirem, Španělé zuří

Princ odcestoval do Španělska 24. března na pracovní stáž do Madridu, aby později odcestoval do Córdoby. Belgický královský dvůr neupřesnil, v jakém městě se měla stáž odehrávat. Španělský list El Pais upozorňuje, že v oblasti žije jeho přítelkyně.

O dva dny později, 26. května, se zúčastnil s rodinou své přítelkyně večírku v Córdobě, kde bylo asi 27 hostů. O dva dny později měl pozitivní testy na koronavirus.

Španělské úřady se o shromáždění, které porušuje tamější karanténní pravidla, dozvěděly díky princově nákaze a vyhledaly účastníky, které ihned daly do karantény. Ve Španělsku není povoleno shromáždění více než patnácti osob. Při nedodržení tohoto limitu hrozí účastníků pokuta od 600 eur (16 038 korun) až 10 000 eur (267 300 korun).

Nevysvětlil, co tam přes zákaz dělal

Podle serveru Politico belgický královský dvůr nevysvětlil, jak bylo princi umožněno cestovat do Španělska, když současná protikoronavirová omezení neumožňují občanům cestovat do zahraničí a Španělsko nedovoluje cizincům vstupovat do země kromě některých výjimek, např. kvůli práci.

Princ se po svém krátkém pobytu ve Španělsku vrátil zpět do Belgie, ačkoliv podle španělských pravidel by měl být po příjezdu do země ve čtrnáctidenní karanténě.

Belgický deník Brusel Times podotýká, že aby věci byly ještě horší, večírek se udál den před národním truchlením za oběti koronaviru. „Cítím se překvapená a rozhořčená. Incident takového typu zvláště vyčnívá v době národního truchlení za tolik mrtvých,“ řekla zástupkyně španělské vlády v Córdobě Rafaela Valenzuelová, podle níž princovo jednání je zcela nezodpovědné a mohlo by způsobit další rozšíření nákazy a vrátit Córdobu zpět v jejím boji s koronavirem.

Princ se za své jednání podle stanice CNN omluvil. „Rád bych se omluvil za to, že jsem odcestoval a nerespektoval jsem karanténní opatření. Nezamýšlel jsem urazit nebo zneuctít kohokoliv v těchto obtížných časech a hluboce lituji svých činů a akceptuji následky.“

El Pais připomíná, že princ se do Španělska vydal, i když se v královské rodině vyskytl koronavirus. Začátkem května kníže Laurent, bratr belgického krále Filipa a Joachimova strýce, přiznal: „koronavirus vstoupil do našeho domu“. Neupřesnil, kdo přesně je nakažen.

Osmadvacetiletý Joachim je syn princezny Astrid, mladší sestry krále Filipa. V královské linii je na devátém místě. Nyní je v karanténě s mírnými příznaky.