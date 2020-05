Polovině Španělů už se otevřely pláže a kina, Řekové mohou na ostrovy

Do jednotlivých fází uvolňování vstupují oblasti Španělska různě podle místního vývoje epidemie po dohodě vedení regionů s centrální vládou (fáze 0 až 3). V předposlední fázi (označované číslem 2) je od pondělí téměř polovina Španělska, kde se znovu otevírají i velké obchody, bazény, kina či divadla a kde se mohou opět konat kulturní akce.

V celém Španělsku, jež bylo při pandemii covidu-19 postiženo s Itálií v Evropě nejvíce, ale dál platí omezení pohybu mimo domovskou provincii a povinnost nošení roušek na veřejnosti, pokud nelze dodržet bezpečnou vzdálenost. Návštěvnost restaurací a pláží je omezena tak, aby byla dodržena bezpečná vzdálenost. Noční bary a diskotéky zůstanou dál zavřené.



Barcelona a Madrid, které patřily k nejpostiženějším oblastem ve Španělsku, a některé další části země (asi 25 milionů Španělů) vstoupily do fáze 1 (dosud byly ve fázi nula). Lidé se tak mohou shlukovat do skupin po deseti a smí se tam opět otevřít zahrádky restaurací a barů, a to včetně plážových, i když jen s poloviční obsazeností a při dodržování větších hygienických pravidel.



„Musíme dezinfikovat stoly a židle po každém hostovi,“ popsal jedno z opatření majitel kavárny nedaleko barcelonského chrámu Sagrada Família. I on ale musel připravit na zahrádce jen polovinu stolů. Oblíbená kavárna Cafe de l’Ópera otevře až v úterý. „Nejprve obhlédnu, jak budou policisté kontrolovat dodržování pravidel,“ řekl deníku El Periódico její majitel Andreu Ros.



Barcelonské hotely se nově otevřely s plexiskly na recepcích, značkami na zemi pro dodržování bezpečné vzdálenosti či ovladači na televizi v plastových obalech. Snídaně budou servírovat na pokoj, nikoli ve společných prostorách. Místní hoteliéři ale očekávají návštěvnost maximálně pětiprocentní, dokud neskončí omezení pohybu pro turisty. Pro domácí by to mělo být zhruba za měsíc, kdy má skončit fázové uvolňování opatření, a pro cizince se má země otevřít v červenci.

V Barcelona platí specifická pravidla omezení pohybu. Její obyvatelé nesmějí navštívit přátele ani příbuzné ve vedlejší obci, protože katalánská vláda zatím nesjednotila pro uvolňování omezení tři oblasti: Barcelonu, metropolitní oblast Sever a metropolitní oblast Jih.

K uvolňování omezení přistupují i další země

Do restaurací po deseti týdnech mohou opětovně i Řekové. Též mohou znovu volně cestovat na místní ostrovy. Jejich provozovatelé ale musí omezit počet lidí, kteří sedí u jednoho stolu a zajistit mezi nimi bezpečnou vzdálenost (zhruba jeden metr). Podle místního tisku nesmí usazovat hosty do vnitřku restaurací, pokud tento prostor nemá otevřenou stěnu ven. Personál musí nosit roušky a často dezinfikovat prostory.

Podle agentury ANA-MPA se ale například v Soluni otevře v pondělí jen asi třetina kaváren a restaurací, které mají povolení mít stoly venku. Ostatní budou zřejmě zatím jen dál nabízet jídlo s sebou.

Řekové též mohou volně cestovat na místní ostrovy. Plavidla musí dodržovat přísná hygienická opatření. Kvůli zachování bezpečné vzdálenosti na palubě (asi 1,5 metru) budou smět být obsazená je z 50 procent. Cestujícím na delších trasách se měří teplota a musí vyplnit zvláštní formulář. Povinné jsou tam jako v jiné veřejné dopravě v zemi roušky.

V Itálii se pak po dlouhé pauze zprovozní plovárny a sportovní centra. Ukrajinská metropole Kyjev zprovozní metro. Kulturní zařízení a zoologické zahrady otevře Dánsko, zákazníky v barech, klubech a na sportovištích uvítá Island. Do venkovních bazénů si budou moci zajít lidé v německém Bavorsku.



V Indii se má obnovit provoz na vnitrostátních leteckých linkách, který byl pozastaven na dva měsíce. Očekává se, že v regionu japonské metropole Tokio skončí stav nouze.