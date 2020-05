Zamilovaní mohou přes dánské hranice. Ale jen pokud předloží důkazy

21:40 , aktualizováno 21:40

Cizinci, kteří mají v Dánsku partnera, nově mohou vstoupit do země. Má to však jeden háček. Budou muset policii prokázat, že s daným člověkem jsou ve vztahu už nějakou dobu. Důkazy mohou mít podobu např. společných fotografií či sdílených textových zpráv. Podle kritiků se jedná o příliš velký zásah do soukromí partnerů, píše agentura Reuters.