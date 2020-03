Belgický starosta se zúčastnil večírku navzdory karanténě, policie zuří

Lieve mensen,



Een sympathieke buurtbewoner organiseerde zaterdag rond 20u een korte DJ-set vanuit zijn garage, zoals in ontzettend veel andere gemeenten ook gebeurt. Toevallig in de straat van de burgemeester. Iedereen zeker op veilige afstand van andere gezinnen, wat ik ook zelf steeds van op mijn eigen oprit benadrukte en waarvoor ik hen ook bedank. Zeker geen “buurtfeest”, maar een hartverwarmend initiatief ter ere van het medisch en zorgpersoneel in deze moeilijke tijd. N...iets mis mee.

Ik ben er trots op dat Izegemnaars zo’n momenten organiseren. We moeten er wel over waken dat zo’n initiatief niet leidt tot iets wat zou kunnen beschouwd worden als samenscholing, ook al staan de mensen ver genoeg van elkaar. Na een kort overleg met de politie bracht ik daarom ook zelf de boodschap aan de mensen dat het initiatief beter gestaakt werd, om elke onduidelijkheid en elk risico te weren. Dat is vervolgens ook meteen gebeurd. Dus zeker geen buurtfeest, maar een fijne spontane actie van een gemotiveerde buurman.