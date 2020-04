Merkelové tleská celý svět, Němci oslavují bavorského „korona kaisera“

Reputaci Merkelové v zahraničí vylepšil především fakt, že Německo ve srovnání s dalšími velkými evropskými státy vychází z koronakrize zatím celkem dobře. Osmdesátimilionová země díky včasnému podchycení nákazy a masivnímu testování hlásí „jen“ šest tisíc mrtvých, šedesátimilionová Itálie přes 26 000 obětí.

Vláda navíc díky přebytkovým rozpočtům z minulých let mohla rychle představit štědrý a snadno dostupný program na podporu podniků. Na okamžitou pomoc vyčlenila stamiliardy eur, podle portálu euractiv.cz 6,9 procenta hrubého domácího produktu (pro srovnání: zadlužená Itálie 0,9 procenta HDP).

Zahraniční komentátoři často hlavně zmiňují věcný a klidný přístup, s nímž Merkelová oslovovala německé občany i trpělivou ochotu hledat kompromisy při jednání se spolkovými zeměmi o zavádění karanténních opatření.

„Je to velká diplomatka. Dokáže ustoupit, stát se téměř neviditelnou a dosáhnout dohody. Dělá to už patnáct let a nejvíc se to osvědčuje v momentech jako je tento, kdy nastane krize a je třeba sjednotit lidi, protože v sázce je příliš mnoho,“ řekl stanici CNN německý politolog Jan Techau.

Chválí ji i opozice

Média po celém světě píší, že Merkelová uprostřed hluboké krize prožívá svojí hvězdnou hodinu. „Německá kancléřka uprostřed krize září, i když se pomalu loučí s mocí,“ píše The New Zealand Herald. „Komunikuje vědecky a klidně. Brání propuknutí hysterie,“ oslavuje pětašedesátiletou političku komentátor nejčtěnějšího argentinského deníku Clarin.

„Německá kancléřka projevuje svoji charakteristickou racionalitu, zároveň ne zcela typickou empatii a ukazuje tak své zemi směr v dosud relativně úspěšné bitvě proti nemoci covid-19,“ okomentoval vystupování německé kancléřky americký portál The Atlantic.

Její analytický přístup uprostřed krize je oceňovaný i doma. Poslední průzkumy ukazují, že je mezi Němci nejpopulárnější od roku 2017. Konzervativní unie CDU/CSU by nyní ve volbách dostala 38 procent hlasů, tedy o devět procentních bodů více než koncem března (více zde: Strana Merkelové posiluje, populisté naopak ztrácejí).

Pochvalná slova zaznívají i z řad opozice. Durynský premiér Bodo Ramelow v rozhovoru s portálem Deutsche Welle konstatoval, že Merkelová dokáže do současných komplexních politických debat o boji s nákazou vnést potřebný klid. „Vystupuje klidně a cílevědomě, což je patrné především během dobře strukturovaných videokonferencí,“ míní čelný představitel Levice.

Pro Merkelovou je to nečekaný podzim jejího politického života. V posledních letech se její vláda potácela od krize ke krizi a křesťanští demokraté se marně snažili zastavit odliv voličů. Média plnily spekulace o kancléřčině zdraví, v polovině února navíc odchod z čela strany kvůli ztrátě autority oznámila její vyvolená následnice Anngret Krempová-Karrenbauerová (více zde: Kde jsme? CDU se drolí a hledá ztracenou identitu).

Nový šéf strany se původně měl vybírat minulou sobotu, kvůli koronaviru však na jeho volbu dojde nejspíš až v prosinci. Favoritem je Armin Laschet, ministerský předseda největší spolkové země Severního Porýní-Vestfálska. Stranu by pak jako kandidát na kancléře vedl i do parlamentních voleb, které se konají příští rok na podzim.

Král průzkumů

Musí s tím ovšem souhlasit CSU, která také může navrhnout svého kandidáta na kancléře. O této možnosti se nyní v Německu horečně diskutuje, protože popularita jejího šéfa a ministerského předsedy Bavorska Markuse Södera během koronvirové krize vystřelila ke hvězdám.

Bavorsko jako první spolková země vyhlásila tvrdé omezení veřejného života a zavřela školy. Ostatní země je chtějí otevřít už příští pondělí, Söder chce ještě týden počkat. „Nesmíme nic riskovat. Neměli bychom být netrpěliví a podnikat uspěchané a riskantní kroky,“ apeloval na občany.

Zatímco Merkelová hovořila k národu z karantény, Söder navštěvoval nemocnice, zavřené podniky, dílny na šití roušek. „Jeho silnou stránkou je komunikace. Dokázal naladit ten správný tón: je sebejistý a energický, ale nepanikaří,“ řekl portálu The Foreign Policy autor Söderovy biografie Roman Deininger.

Popularita rázného a výřečného politika, který dosud zaujal především nápadem rozvěsit na úřadech kříže a provokováním spolkové vlády v Berlíně, během března v Bavorsku vystoupala na 94 procent. V médiích si díky tomu rychle vysloužil přezdívku „korona kaiser“.

Nedávný celostátní průzkum uzkázal, že 27 procent Němců by si ho přálo vidět jako kandidáta CDU/CSU na kancléře, Armin Laschet se umístil až daleko za ním. Söder zatím takové ambice odmítá. „Otázka, jak to bude vypadat v příštím roce, pro mě roli nehraje... Moje místo je a dál bude v Bavorsku,“ řekl rodák z Norimberku a vášnivý tenista agentuře DPA.