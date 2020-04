Británie pečlivě sleduje, jak Česko zvládá koronavirovou krizi, píše list

8:35 , aktualizováno 8:35

Česká republika se stává vzorem pro další země v souvislosti se zvládáním koronavirové krize. Píše to britský deník The Guardian, podle něhož britský ministr financí pečlivě sleduje otevírání obchodů v Česku. Přední britský epidemiolog nicméně varuje, že by příliš rychlé uvolnění karanténních opatření mohlo vést až k 100 000 úmrtím na covid-19.