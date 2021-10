Newyorského exguvernéra Cuoma obvinili z osahávání podřízené pod oblečením

Policie v hlavním městě amerického státu New York ve čtvrtek u místního soudu obvinila bývalého guvernéra Andrewa Cuoma z osahávání asistentky při loňském setkání v guvernérské rezidenci. Obvinění přišlo dva měsíce poté, co Cuomo po více než deseti letech odstoupil z čela New Yorku pod tíhou výpovědí přibližně desítky žen o jeho sexuálním obtěžování.