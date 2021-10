Zaměstnanci McDonald’s stávkovali. Společnost prý neřeší sexuální obtěžování

Od roku 2018 je to již popáté, co zaměstnanci společnosti McDonald’s stávkují kvůli podle nich nedostatečnému úsilí o zastavení sexuálního obtěžování na pracovišti. Za posledních pět let podalo na McDonald’s obvinění ze slovního a fyzického obtěžování se sexuálním podtextem minimálně 50 zaměstnanců.



V dubnu společnost McDonald’s oznámila, že od ledna 2022 bude ve svých 40 000 prodejnách po celém světě vyžadovat školení o sexuálním obtěžování, postupy hlášení stížností a každoroční průzkumy o spokojenosti v této oblasti mezi zaměstnanci.

Někteří zaměstnanci však tvrdí, že to nestačí. Chtějí, aby sama společnost McDonald’s a nikoli její franšízanti, kteří vlastní téměř všechny její americké prodejny, nesla odpovědnost za obtěžování, proti kterému se zaměstnanci snaží vymezit.



„Dnes stávkuji, protože potřebujeme, aby si McDonald’s uvědomil, že se nezastavíme. Sexuální obtěžování prostě musí přestat,“ řekla jedna ze zaměstnankyň, která protestovala v Chicagu, pro ABC News. „Je nefér, že zaměstnanci, kteří společnosti vydělávají a sami za práci dostávají úplně minimální peníze ještě musí čelit sexuálnímu obtěžování,” dodala.

Hlavním impulsem k zaměstnaneckým protestům byl případ čtrnáctileté zaměstnankyně, která minulý měsíc na McDonald’s a regionální franšízu v americkém Pittsburghu spolu se svými rodiči podala žalobu.

Podle žaloby najala prodejna teenagerky v lednu 2021 manažera, který si odpykával trest ve vězení za sexuální napadení desetileté dívky a byl uveden v pensylvánském registru sexuálních delikventů.

Manažer následně teenagerku a další nezletilé zaměstnance obtěžoval ale vedení prodejny ani společnost McDonald’s situaci neřešili, přestože si zaměstnanci na manažera opakovaně stěžovali. Celý případ pak vyeskaloval v moment, kdy manažer dívku zatáhl do koupelny a znásilnil ji. Manažer byl z činu usvědčen, zatčen a odsouzen k až deseti letům vězení.

Dospívající dívka ale momentálně požaduje náhradu škody od společnosti McDonald’s i od franšízanta, který provozoval restauraci, kde se celý incident stal. Součástí žaloby je totiž podle ní i fakt, že restaurace měla zaměstnance v této oblasti školit a měla by fungovat i horká linka, kam se lidi mohou obrátit se stížnostmi. Bohužel však pobočka, kde dívka pracovala v této oblasti selhala.

McDonald’s uvedl, že začne zaměstnance důkladně proškolovat a také apeluje na své franšízanty, aby případná náhlášení ze stran zaměstnanců důkladně prošetřovali a neignorovali.

„Každý člověk pracující v McDonald’s si zaslouží, aby se při příchodu do práce cítil bezpečně a respektovaně, a sexuální obtěžování a napadení nemají na pracovišti co dělat,“ uvádí McDonald’s závěrem.