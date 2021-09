V Alžírsku zemřeli během týdne dva exprezidenti. Po Buteflikovi i bin Sálah

V Alžírsku ve středu po dlouhé nemoci zemřel bývalý prezident Abdal Kádir bin Sálah. Bylo mu 79 let. V čele Alžírska stál od dubna do prosince 2019. Jmenován byl dočasně po demisi prezidenta Abdal Azíze Butefliky. Ten zemřel jen pár dní před bin Sálahem ve věku 84 let. Na svůj post rezignoval pod tlakem rozsáhlých protivládních protestů.