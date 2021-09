Británie se připravuje na úmrtí královny. Smutek bude v desátý den

Plán britské vlády na to, jak to bude vypadat po smrti královny Alžběty II., se dostal na veřejnost. Nejrůznější ceremonie potrvají deset dní a uzavře je pohřeb, který bude v den státního smutku. Plán aktualizovaný o opatření týkající se koronavirové epidemie má krycí název operace Londýnský most.