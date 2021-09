Ve Velké Británii schválili rekordní daně. Takové Britové neplatili od roku 1955

Návrh zákona britského premiéra Borise Johnsona před několika dny prošel dolní sněmovnou. Podpořilo ho hned 319 zákonodárců. Proti jich bylo 248. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Daňové zatížení Britů se na jaře příštího roku razantně zvýší. Takové daně obyvatelé Spojeného Království naposledy platili v roce 1955. Pracovníci i zaměstnavatelé mají odvádět o 1,25 % více na sociálním a zdravotním pojištění. Stoupnou i odvody z dividend, a to o stejnou sazbu.

Díky vyšším daním má podle odhadů Spojené Království vybrat až o 36 miliard liber víc do státní kasy, což je v přepočtu asi jeden bilion korun. Podle britského premiéra mají vyšší odvody pomoci se splácením dluhů po koronavirové krizi. Vybrané prostředky mají směřovat hlavně do zdravotnictví a sociální sféry.

„Nezbývá nám jiná možnost,“ uvedl Rishi Sunak, který je ve Velké Británii ministrem financí. Podle něj břemeno dopadne hlavně na nejbohatší britské firmy.

Návrh britské vlády počítá s tím, že třeba britské společnosti zaplatí na odvodech až o sedmnáct miliard liber víc, což se mnoha tamějším politikům nelíbí. Poukazují na to, že Boris Johnson před pár lety zvýšení daní razantně odmítal. Mezi kritiky patří i zástupci britských labouristů nebo severoirské Demokratické unionistické strany. Podle nich je návrh nespravedlivý a dopadne na mladou generaci a lidi s nejnižšími příjmy.

„Toryové už nikdy nemůžou tvrdit, že jsou stranou, která prosazuje nízké daně,“ řekl pro BBC na adresu britských konzervativců předseda labouristické strany.

Velká Británie patří mezi první státy na světě, ve které tamější politici růst odvodů do veřejných rozpočtů po krizi prosadili. Další země ji však mohou brzy následovat. Americký prezident Joe Biden přišel před pár dny s ještě dramatičtější návrhem. Obyvatelům New Yorku s nejvyššími příjmy se má sazba daně z příjmu zvýšit až na 61,2 procenta. V Kalifornii by lidé s nejvyššími příjmy podle návrhu demokratů platili jednotnou daň 59,7 procenta, v New Jersey 57,2 procenta a například na Havaji 57,4 procenta.