Ruská umělkyně psala na cenovky vzkazy proti válce. Dostala sedm let

Soud v Petrohradu poslal na sedm let do vězení umělkyni Alexandru Skočilenkovou, která vyměnila v supermarketu několik cenovek za protiválečné vzkazy. Podle soudu se umělkyně provinila šířením nepravdivých zpráv o ruské armádě, za což v Rusku hrozí odnětí svobody v délce až 15 let.