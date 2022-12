V Rusku soudí umělkyni za protiválečné cenovky. Udala ji penzistka

Petrohradská hudebnice připustila umístění letáků, ale zároveň trvala na tom, že její zprávy neobsahovaly zavádějící informace. „Vinu v tom, že jsem záměrně šířila lživé informace, nepřiznávám,“ prohlásila u soudu Skočilenková.

Ta na konci března rozmístila v petrohradském obchodě štítky, kde podle prokuratury například stálo: „Ruská armáda rozbombardovala uměleckou školu v Mariupolu, před ostřelováním se tam ukrývalo asi 400 lidí“ anebo „Na Ukrajinu jsou posílání ruští branci. Cena za tuto válku jsou životy našich dětí. Zastavte válku,“ popsal nezávislý ruský server Mediazona.

Na umělkyni si podle BBC následně stěžovala dvaasedmdesátiletá penzistka, která si letáků všimla a rozčílily ji. Policie Skočilenkovou v dubnu zatkla a úřady vznesly obvinění z šíření „nepravdivých informací“ o ruských ozbrojených silách. Učinily tak na základě zákona schváleného poté, co ruský prezident Vladimir Putin vyslal 24. února na Ukrajinu invazní vojska.

Ruské vedení bez ohledu na četná svědectví a důkazy trvá na tom, že ruští vojáci na Ukrajině neútočí na civilisty a na civilní cíle, a v Rusku od letošního března hrozí dlouholeté tresty vězení za šíření informací, které se odchylují od oficiální verze.

Minulý týden ruský soud poslal na 8,5 roku do vězení opozičního politika Ilju Jašina, obžalovaného z šíření lživých informací o ruské armádě během jejího působení na Ukrajině. Jašin byl do svého zatčení jedním z posledních opozičních politiků, kteří zůstali v Rusku a otevřeně kritizovali ruský vpád na Ukrajinu. V létě na základě stejného paragrafu poslal soud na sedm let do vězení moskevského poslance Alexeje Gorinova, který veřejně hovořil o válce proti Ukrajině a o tom, že v ní umírají ukrajinské děti.

Stanice BBC upozornila, že zdravotní stav Skočilenkové se ve vazbě zhoršil kvůli nedostatku bezlepkových potravin. Na její podporu vystoupili umělci, novináři a osobnosti veřejného života, píše britská veřejnoprávní stanice, která ji zařadila na svůj seznam „100 žen“ letošního roku, kde umisťuje inspirující a vlivné ženy z celého světa. Soud má v případě Skočilenkové znovu zasednout 20. ledna.