Právnické školy musí zarazit agresivní aktivisty, jinak přijdou o akreditaci

Pravidla, jimiž americká advokátní komora (ABA) podmiňuje akreditaci právnických škol (je jich 196 a většinou jde o fakulty větších univerzit) již dávno chrání akademickou svobodu. Nově přijaté doplnění akreditačních podmínek je podle agentury Reuters první, které se zabývá svobodou projevu.

Sněmovna delegátů ABA schválila požadavek, aby právnické fakulty prosazovaly zásady, které „podporují svobodné vyjádření myšlenek“. Tyto zásady musí chránit práva vyučujících, zaměstnanců a studentů sdělovat kontroverzní nebo nepopulární myšlenky a umožnit rozsáhlé debaty, demonstrace nebo protesty.

Právnické školy také musí zakázat rušivé aktivity, které brání svobodnému projevu nebo podstatně narušují funkce nebo činnosti právnické fakulty. Týká se to nejen prostor samotné školy, ale také celého kampusu.

Úprava akreditačních podmínek je reakcí na sérii významných incidentů na elitních amerických právnických školách. Aktivističtí studenti si totiž zvykli cenzurovat diskuse, například tím, že znemožňují vystoupení pozvaných přednášejících, kteří nezastávají ty správné názory.

Například představitelé Stanfordské univerzity se museli omluvit soudci 5. amerického obvodního odvolacího soudu Stuartu Kyle Duncanovi poté, co studenti v březnu cíleně rušili jeho vystoupení na půdě školy. Na Yale Law School zase aktivističtí studenti paralyzovali diskuzi v kampusu s Kristen Waggonerovou, prezidentkou konzervativní skupiny pro náboženská práva Alliance Defending Freedom.

Dalším případem potlačování svobody projevu byl podle představitelů ABA skandál na právnické fakultě Georgetown University. Tam v roce 2022 vyhnali předního funkcionáře proto, že kritizoval prezidenta Bidena, který napřed oznámil, že do Nejvyššího soudu nominuje černošku – a až pak ji začal hledat.

V reakci na incident na Yale se dva federální soudci rozhodli, že vůbec nebudou na pozice asistentů přijímat uchazeče z této školy. Pokud by se takový bojkot rozšířil, byla by to pro danou školu těžká rána: asistent soudce je ve Spojených státech ideální odrazový můstek ke kariéře jak v soudnictví, tak v advokacii. Změna akreditačních podmínek je však pro americké právnické školy argument toho největšího kalibru.