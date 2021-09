Z Afghánistánu odešel poslední žid, zemi odmítl opustit bez místních dětí

Simentovovi se ze země podařilo odjet o víkendu. Evakuaci zorganizoval izraelsko-americký businessman Moti Kahana, jenž provozuje bezpečností agenturu a dříve pomáhal lidem v odchodu z válkou zmítané Sýrie.



Společně se Simentovem Kahana z Afghánistánu odvezl také třicítku žen a dětí, většinou z řad Simentovových sousedů. Odjezd podle The Times of Israel financoval ortodoxní rabín Moshe Margaretten z New Yorku.

Stanice CNN uvedla, že skupina cestovala do nespecifikované sousední země autobusem, v němž musela překonat hornatou krajinu a vyjednávat s tálibánci na několika kontrolních stanovištích. „Cesta byla děsivá a nebezpečná,“ uvedl Kahana. Autobus na místo určení dorazil ve středu.

Ačkoli Simentov mohl údajně odjet ze země už dříve, podle Kahana trval na tom, že chce lidem ze sousedství pomoci.

„Viděl příležitost pomoci dětem svých sousedů. Tím, že je vzal s sebou, je zachránil,“ popsal s tím, že když tálibánci na jednom z kontrolních stanovišť chtěli pustit pouze tři lidi, Simentov to odmítl a autobus jel čtrnáct hodin k dalšímu stanovišti, na kterém byla skupina úspěšnější.

Vládu Tálibánu Simentov zažil už v 90. letech a podle Kahana sám z hnutí strach neměl. Země je jeho domovem a zpočátku ji opustit vůbec nechtěl.



S odjezdem Simentov podle Kahana váhal i proto, že léta odmítal své manželce, která žije v Izraeli, kývnout na rozvod. Obával se, že pokud by jeho další cesta vedla do Izraele, čekal by ho tam za tyto průtahy trest.

Nedotkneme se ho, sliboval Tálibán

Přestože mluvčí Tálibánu v srpnu potvrdil, že Simentovovi v zemi nic nehrozí, strach o osud posledního afghánského žida zesílil po útoku IS na letišti v Kábulu. „Jeho problém není Tálibán, ale IS nebo Al-Káida. Hrozilo, že by ho mohli unést nebo zabít,“ uvedl Kahana.

Izraelská televize Kan tento týden odvysílala záznam z evakuace, na kterém je vidět autobus plný lidí. Všichni mají rozmazané tváře až na Simentova. Ten podle The Times of Israel následně zamířil do USA.

Předtím však podle Kahana své manželce rozvod potvrdil prostřednictvím takzvaného „getu“ čili rozvodového listu. „Čtrnáct dní jsem s ním o tom denně mluvil. Nakonec jsem ho k tomu přesvědčil,“ uvedl Kahana.

Po sovětské invazi židé odešli

Hebrejské rukopisy nalezené v jeskyních na severu Afghánistánu podle The Guardianu naznačují, že tam před tisíci lety existovala prosperující židovská komunita. Na konci 19. století žilo v Afghánistánu asi 40 tisíc židů, mnozí z nich uprchli před nucenou konverzí v sousedním Íránu.

Komunita se významně zmenšila v roce 1948 poté, co většina židů odešla do nově vzniklého státu Izrael. Simentov agentuře AP v roce 2009 řekl, že poslední židé odešli po sovětské invazi v roce 1979. Synagogu v Kábulu pak sdílel s jediným dalším židem v zemi, Isaakem Lévim.

Dvojice se ale po čase rozkmotřila a proslula svými šarvátkami. Lévi v 90. letech obvinil Simentova z krádeží. Ten ho na oplátku nařkl, že pronajímal pokoje prostitutkám. Tálibán oba muže zatkl, zbil a zabavil jim tóru. Tu už se jim nepodařilo získat zpět, a to ani po americké invazi.



Lévi zemřel v roce 2005. Simentov dodržoval židovská dietní omezení a modlil se v hebrejštině. Na živobytí si vydělával prodáváním kebabů, poté, co obchod roku 2014 zavřel, žil zejména z milodarů od zahraničních židovských organizací. Simentov se narodil v Herátu v roce 1959.

Média v posledních letech věnovala Simentovovi, coby poslednímu židovi v Afghánistánu, hodně pozornosti. Ve zprávách popisovala především právě jeho odhodlání zemi za žádnou cenu neopustit. A to ani poté, co jeho žena odešla do Izraele společně s jejich dětmi.