Bagdádí měl nablízku kurdského špeha. Sebral mu trenýrky a krev na testy DNA

O získání trenýrek skrývajícího se džihádisty Syrské demokratické síly (SDF) informovaly v pondělí na Twitteru. „Náš zdroj, který se dostal k Bagdádímu, přinesl jeho spodní prádlo, abychom mohli provést test DNA a ujistit se, že dotyčným je opravdu sám Bagdádí,“ napsal zástupce SDF Polat Can.

Podle dalšího lídra kurdských jednotek Mazluma Kobaneho špeh přinesl i vzorek Bagdádího krve.

Kobane pro stanici NBC také řekl, že informátorem byl muž, který Bagdádímu radil v otázkách bezpečnosti a byl mu nablízku i v době víkendové operace. Ke zradě ho údajně hnala pomsta.

O tom, že totožnost vůdce islamistů už byla díky testům DNA potvrzena, mluvil v projevu i americký prezident Donald Trump, který o úspěšné vojenské operaci na severozápadě Sýrie informoval svět a který Kurdům poděkoval za „velmi důležité informace“.



Kurdové však posledními tweety dali najevo, že mají na Bagdádího dopadení mnohem větší podíl, než jaký jim Trump veřejně připisuje. „Náš zpravodajec byl zapojený do posílání souřadnic, řízení leteckého zásobování, účastnil se operace a zajišťoval její úspěch až do poslední minuty,“ zdůraznil Can.

Právě zmíněný špeh totiž podle Kurdů nakonec dovedl americké vojáky na místo teroristova posledního úkrytu. To se často měnilo a naposledy chtěl Bagdádí údajně odjet do obce Džarábulus u hranic s Tureckem.

„Kobane, jeho lidé a zpravodajské zdroje v tom celém sehráli klíčovou roli. Je to velmi, velmi důležitá role. Nikdo by neměl podceňovat, jak klíčové SDF v tom všem byly,“ uznal pro CNN také nejmenovaný úředník amerického ministerstva zahraničí.



Dopadli jsme i novou možnou jedničku IS, oznámil Trump

Celá sobotní akce podle Trumpa trvala kolem dvou hodin. Nejprve osm amerických vrtulníků dopravilo na místa speciální komanda a potom hodinu a půl útočilo na pozice ozbrojenců u vesnice Briša.

„Včerejší noc byla velkou událostí nejen pro USA, ale pro celý svět, který je nyní bezpečnějším místem. Bagdádí zemřel jako pes a jako zbabělec. Už nezabije nikoho nevinného,“ uvedl Trump. „Všichni musí vědět, že Bagdádí nezemřel jako hrdina. Vzal s sebou na smrt své tři děti,“ prohlásil prezident.

Trump pár dní po smrti Bagdádího oznámil zabití také jeho pobočníka. Neřekl jeho jméno, ale poznamenal, že se mohl stát novým číslem jedna ve vedení IS. Agentura Reuters v této souvislosti připomněla, že Kurdové a také nejmenovaný americký činitel ohlásili zabití mluvčího Islámského státu abú Hasana Muhádžira.

Ačkoli Trump napsal, že zabitý Bagdádího pobočník mohl stanout v čele IS, propagandistická agentura islamistů Amak oznámila, že Bagdádí už v srpnu nominoval do vedení teroristické organizace Abdalláha Kardáše.

Nebýt turecké invaze na kurdská území, kterou umožnil Trumpem nařízený odchod amerických vojáků z oblasti, Bagdádího dopadení mohlo nastat dřív.

„Rozhodnutí zlikvidovat Bagdádího bylo učiněno před víc než měsícem. Americké stažení a turecká invaze nás nicméně přiměly zastavit zvláštní operace, včetně pronásledování Bagdádího,“ napsal také Can.

Členové syrských kurdských milicí YPG, které patří do SDF, se na základě uzavřeného příměří mezi USA a Tureckem musejí do úterních 16:00 SEČ stáhnout ze severovýchodní Sýrie, kterou chce ovládnout turecká vláda a nastěhovat tam syrské uprchlíky.

Po odchodu Kurdů mají na hranici začít společné turecko-ruské hlídky. Kreml dal minulý týden najevo, že pokud se Kurdové do 150 hodin nestáhnou, bude Rusko nuceno „ustoupit“ a umožnit „turecké vojenské mašinérii“ Kurdy zničit. Už nyní Turecko a jím podporované milice zabily stovky lidí.